Dişlerinizi fırçalamadığınızda ne olur? Bu ciddi hastalıkları tetikleyebilir
Dişleri doğru şekilde fırçalamak, plak, çürük, diş eti hastalığı ve diğer sağlık sorunlarını önlemek için olmazsa olmazdır. Yumuşak kıllı bir fırçayla en az iki dakika küçük dairesel hareketler yapmak ve günde iki kez fırçalamak ağız hijyenini korumaya yardımcı olur. Uzun vadeli diş sağlığı için doğru teknik ve araçlar çok önemlidir.
İnsanlar her gün dişlerini fırçalarlar, ancak çoğu zaman bunu doğru yapıp yapmadıklarını içsel olarak sorgulamazlar. Bazı insanlar sabahın erken saatlerinde bir kez fırçalarken, bazıları günde iki kez, bazıları da her yemekten sonra fırçalar, bazen de hiç fırçalamazlar. Fırçalamalar arasındaki ideal aralık nedir? Diş hijyeninin yapılması ve yapılmaması gerekenlerini ele alalım ve dişlerimizi ömür boyu sağlıklı tutmanın nasıl mümkün olduğunu değerlendirelim.