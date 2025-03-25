Dişlerinizi fırçalamadığınızda ne olur? Bu ciddi hastalıkları tetikleyebilir

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMADIĞINIZDA NE OLUR?

Fırçalamamak kötü nefese yol açar ve uzun vadede sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kendi deneyimime göre, birisi dişlerine bakmadığında olan budur.



Plak Oluşumu: Fırçalamadığınız her saat için dişlerinizde plak oluşmaya başlar. Bu bakteri tabakası çürüklere yol açan asit üretir ve fırçalama yapılmadığında mine zarar görür.

Diş Eti İltihabı (Diş Eti İltihabı): Kötü fırçalama alışkanlıklarıyla plak, kızarıklık, şişlik ve kanamaya neden olduğu alt tabakaya yayılır. Tedavi edilmezse periodontite yol açar ve daha sonraki aşamalarda dişlerin gevşemesi ve en kötü durumda onları kaybetmek gibi daha geniş semptomlar görülür.

Diş Çürüğü: Tedavi edilmezse çürük dişin iç katmanlarına ulaşabilir ve bu da şiddetli ağrıya ve bakterilerden kaynaklanan enfeksiyona neden olabilir. Zamanla, yukarıdaki örnekten farklı olarak, bakterilerden kaynaklanan asit mineyi parçalayarak çürüklere neden olur.

Sağlık Komplikasyonlarıyla İlgili Sorunlar: Ağız ile vücudun geri kalanı arasındaki boşluk sağlık hizmetleri açısından çok büyüktür. Kalp komplikasyonları, solunum yolu enfeksiyon hastalıkları ve diyabet gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Kişinin ağzından gelen bakteriler kan dolaşımına gidebilir ve iltihaplanmaya neden olabilir.





