Doğum sonrası anneler için uyku tüyoları
Yeni doğum yapan annelerin yaşadığı problemlerden biri uykusuzluktur. Bebekli hayata alışırken bozulan uyku düzeni çeşitli sağlık sorunlarına sebep olurken, lohusa depresyonu riskini de artırıyor. Peki lohusalıkta uyku kalitenizi nasıl artırabilirsiniz?
1- YAPACAK İŞLERİNİZİ LİSTELEYİN
Yapacak işler hiçbir zaman bitmez. Bu sebeple işlerinizi önem sırasına göre sıralayın ve bir liste oluşturun. Böylelikle uyku öncesi kafanızda karmakarışık bir yapılacaklar listesi olmayacak rahatça uykuya dalabileceksiniz.