Doğum sonrası anneler için uyku tüyoları

4- UYUYACAĞINIZ ORTAMIN KARANLIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Uyku için karanlık bir ortam gereklidir. Bu sebeple günün hangi saati olursa olsun uyuyacağınız zaman perdeleri kapattığınızdan emin olun. Hatta kullanabiliyorsanız göz bandı da size yardımcı olacaktır.