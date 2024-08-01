Düğün günü modunu düşürmek istemeyen gelinler için 5 tavsiye

ACİL DURUM KİTİ HAZIRLAYIN

Ağrı kesici, yara bandı, makyaj temizleme mendili, tel toka, ruj gibi birçok ihtiyaç düğün günü kritik eşyalara dönüşebilir. Bu konuda herhangi bir stres yaşamamak için kendinize bir acil durum kiti hazırlayın.