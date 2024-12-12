Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk

Forbes dergisi, dünyanın en güçlü kadınlarını tek tek sıraladı. 100 kadının "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında sıralandığı listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı. Listede tek bir Türk kadının ismi de yer aldı.

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 1

1) Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 2

2) Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 3

3) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 4

4) Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 5

5) General Motors Company'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Mary Barra

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 6

6) Amerikalı milyarder iş insanı Abigail Johnson

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 7

7) Julie Terese Sweet, Amerikalı bir işletme yöneticisi ve avukattır. 

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 8

8) Melinda French Gates Amerikan hayırsever. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır.

Bill Gates'in eski eşi. 

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 9

9) MacKenzie Scott, Amerikalı roman yazarı ve insansever. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi.

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 10

10) Jane Fraser, Mart 2021'den bu yana görev yaptığı Citigroup'un icra kurulu başkanı olan İngiliz-Amerikalı bir bankacılık yöneticisidir.

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 11
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 12
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 13

Dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve her konser verdiği şehirde ekonomiyi canlandırdığı söylenen Taylor Swift, 23. sırada yer aldı. 

Beyonce ise listeye 35. sıradan girdi.

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 14
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 15
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 16
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 17
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 18
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 19
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 20
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 21
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 22

Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.

İş insanı Güler Sabancı, 80'inci sırada yer aldı. Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olan Güler Sabancı ile ilgili olarak Forbes şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk kadın üyesidir ve aynı zamanda MIT Enerji Girişimi'nin Dış Danışma Kurulu'nda yer almaktadır."

Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 23
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 24
Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk - 25
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