Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk
Forbes dergisi, dünyanın en güçlü kadınlarını tek tek sıraladı. 100 kadının "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında sıralandığı listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. İkinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bulunurken, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı. Listede tek bir Türk kadının ismi de yer aldı.
1) Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen