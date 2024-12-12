Dünyanın en güçlü 100 kadını belli oldu! Forbes listesindeki tek Türk

Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.

İş insanı Güler Sabancı, 80'inci sırada yer aldı. Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olan Güler Sabancı ile ilgili olarak Forbes şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk kadın üyesidir ve aynı zamanda MIT Enerji Girişimi'nin Dış Danışma Kurulu'nda yer almaktadır."