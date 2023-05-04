Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını bir sıraladı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı.
Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı.
Domates, soğan, salatalık ve soslarla lezzetlendirilen salata, et yemeklerinin yanına yakışmasıyla biliniyor.
31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.
Listede 22. sırada yer alan "kısır" her ne kadar ülkemizde salata kategorisine girmese de eşsiz lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.
Geleneksel lezzetlerimizden biri olan "piyaz salatası" listede 19. sırada yer aldı. Haşlanmış fasülye, soğan, maydanoz ve bol ekşi sosuyla eşsiz bir lezzet sunan piyaz, köfte veya et yemeklerinin yanında tercih ediliyor.
Listenin başında ise Yunanistan'dan "dakos salatası" yer alıyor.