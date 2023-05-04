Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi salatalarını açıkladı. 50 salata türünün yer aldığı listede Türkiye'den de 4 lezzet yer aldı.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - 1

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını bir sıraladı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - 2

Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı.

Domates, soğan, salatalık ve soslarla lezzetlendirilen salata, et yemeklerinin yanına yakışmasıyla biliniyor.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - 3

31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - 4

Listede 22. sırada yer alan "kısır" her ne kadar ülkemizde salata kategorisine girmese de eşsiz lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - 5

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan "piyaz salatası" listede 19. sırada yer aldı. Haşlanmış fasülye, soğan, maydanoz ve bol ekşi sosuyla eşsiz bir lezzet sunan piyaz, köfte veya et yemeklerinin yanında tercih ediliyor.

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede - 6

Listenin başında ise Yunanistan'dan "dakos salatası" yer alıyor. 

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