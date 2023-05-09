Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını açıkladı. 50 tatlı türünün yer aldığı listede Türkiye'den de 6 lezzet yer aldı. İşte dünyanın en iyi tatlıları...

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 1

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi tatlılarını sıraladı. Listede Türkiye’den 6 lezzet yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 2

43. sırada yer alan bal kaymak ikilisi, ülkemizde tatlı türü olarak görülmese de Türk kahvaltılarının vazgeçilmez bir lezzeti.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 3

Listede 41. sırada yer alan fırın sütlaç, dünyanın en iyi tatlıları listesinde yer alıyor.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 4

36. sırada irmik, su ve şeker ile yapılan irmik helvası yer aldı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 5

Sütlü tatlılardan biri olan kazandibi, en iyi tatlılar listesinde 19. sırada.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 6

17.  sırada Gaziantep baklavası yer aldı. Ülkemizde anavatanı, gastronomi şehri Gaziantep olarak bilinen baklava, tüm dünyada sevilerek tüketilen bir lezzet.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 7

Listede 7. sırada Maraş dondurması yer aldı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı: Türk lezzetleri de listede - 8

1. sırada ise Litvantalılara özgü olan "tinginys" yer aldı. Tatlı ülkemizde mozaik pasta olarak biliniyor.

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