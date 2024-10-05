Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, çiçek açmaya başladı.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olması dolayısıyla beklenenden erken çiçek açtı. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.