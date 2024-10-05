Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa

Yılmaz, safranın Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldıktan sonra hem değerinin bilindiğini hem de kalitesinin arttığını söyledi.

170 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edildiğinden bahseden Yılmaz, “2018 yılında ilk safran ekimini yaptım. Safran üreten çoğaldı. Dünyada köyümüz bilinir hale geldi. Mahallemizin bir tanesi de şu anda Safran Mahallesi olarak geçiyor. İsmini değiştirdik. Bu bizim için çok güzel oldu. Google'a girdiğinizde, haritalara girdiğinizde safran tarlaları denildiğinde bu köye götürüyor sistem” dedi.