Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, çiçek açmaya başladı.

Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 1

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olması dolayısıyla beklenenden erken çiçek açtı. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan safranın ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor.

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Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 2

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt sorunları, bağışıklık hastalıkları ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, aynı zamanda mutluluk hormonu serotoninin salgılanmasına da yardımcı oluyor.

Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 3

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki' Yukarıçiftlik köyünün de hayatını değiştirdi. Her geçen yıl mor yapraklı safranı görmek isteyen onbinlerce yerli ve yabancı turist, köyü ziyaret ediyor.

Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 4

İlçenin en büyük safran üreticisi olan İsmail Yılmaz, “Bu sene Ağustos ayında safran dikimi yaptık. Havalar çok iyi gitti. Çok da yağmur aldı. Onun için biraz erken çiçeklenme başladı. Muhtemelen iyi bir ürün alacağımıza işarettir” dedi.


Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 5

20 dönümden fazla üretim yaptıklarını belirten Yılmaz, “Ama köyümüzde 40 dönümün üzerinde safran üretiliyor. Geçtiğimiz yıl safranı 320 liradan sattık. Şu an öyle satıyoruz. Hasat sonrası rekolteye göre bu yeni ürünün fiyatı belli olacak” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 6

Geçen yıl safran tarlasını 45-50 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Yılmaz, “Bu sene erken çiçeklenmenin faydasıyla çok arayan oldu. Muhtemelen daha fazla misafir bekliyoruz. Öyle görünüyor. Zaten köyümüzün neredeyse tamamı safran üretiyor şu anda” şeklinde konuştu.

Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te çiçek açtı! Öksürük, astım ve bronşite savaş açıyor, 3 bin 500 yıllık şifa - 7

Yılmaz, safranın Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldıktan sonra hem değerinin bilindiğini hem de kalitesinin arttığını söyledi.

170 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edildiğinden bahseden Yılmaz, “2018 yılında ilk safran ekimini yaptım. Safran üreten çoğaldı. Dünyada köyümüz bilinir hale geldi. Mahallemizin bir tanesi de şu anda Safran Mahallesi olarak geçiyor. İsmini değiştirdik. Bu bizim için çok güzel oldu. Google'a girdiğinizde, haritalara girdiğinizde safran tarlaları denildiğinde bu köye götürüyor sistem” dedi.

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