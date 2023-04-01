Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler

Sağlıklı ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürebilmek yüksek duygusal zekaya sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle duygusal zeka durumunuzu tespit etmek hem sizin sosyal hayatınız hem de çevrenizdeki insanlar için önem taşımaktadır. İşte duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler...

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 1

Duyguları değerlendirme ve anlama yeteneğini olarak tanımlanan duygusal zeka, sosyal ilişkilerde oldukça önemli bir yere sahiptir.

N-LIFE HABERLERİ

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 2

Sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek için  duygusal zekanızın yüksek olması gerekir.  Ancak bireylerin duygusal zekaları düşük ise bu durum sosyal ilişkilerine ve tüm yaşantısına olumsuz olarak yansıyabilir.

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 3

Bu nedenle düşük duygusal zeka belirtilerini bilmek ve bu belirtileri ortadan kaldırmak için çaba göstermek, düşük EQ'ye sahip bireyler için önemlidir. İşte duygusal zeka düşüklüğünün belirtileri;

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 4

DUYGU YÜKLÜ DURUMLARLA BAŞ EDEMEME

Yoğun duygular yaşamaktan kaçan duygusal zekası düşük olan bireyler, gerçek duygularını başkalarından gizlemeyi tercih ederler.

Bu sebeple çoğu zaman duygusal yoğunluğa neden olan olaylarla alay etme eğiliminde bulunurlar.

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 5

HER ORTAMDA TARTIŞMA

Düşük duygusal zekaya sahip insanlar girdikleri her ortamda tartışma eğilimi gösterebilirler.

Bu kişiler, herhangi birinin yanında eşini, arkadaşını rencide edici tutum sergilemekten ve onlarla tartışmaktan çekinmeyebilirler.

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 6

BAŞKA BAKIŞ AÇILARINI KABULLENMEME

Farklı bakış açılarını küçümseyen  düşük duygusal zekaya sahip kişiler, çoğunlukla başkalarının ne düşündüğünü ve fikirlerini önemsemezler.

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 7

BAŞKALARININ NE HİSSETTİĞİNİ ANLAYAMAMA

Genellikle diğer insanların duygularından habersiz olan düşük duygusal zekaya sahip kişiler, onların ne hissettiklerini anlamazlar.

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 8

DİĞER KİŞİLERİN AŞIRI HASSAS OLDUĞUNU DÜŞÜNME

Duygusal zekası düşük olan insanlar, yersiz davranışlarda ya da söylemlerde bulunabilirler. Bu tutumları eleştirildiğinde ise insanların gereğinden fazla duygusal olduklarını ve durumu abarttıklarını söyleyerek savunmaya geçebilirler.

Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler - 9

Bunların yanı sıra duygusal zekası düşük olan bireylerde; ani duygu patlamaları, arkadaşlıklarını devam ettirmekte zorlanma, başkalarını kolaylıkla suçlayabilme ve empati eksiklikleri gibi durumlar gözlemlenebilir.

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