Duygusal zekanızın düşük olduğunu gösteren işaretler

Duyguları değerlendirme ve anlama yeteneğini olarak tanımlanan duygusal zeka, sosyal ilişkilerde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek için duygusal zekanızın yüksek olması gerekir. Ancak bireylerin duygusal zekaları düşük ise bu durum sosyal ilişkilerine ve tüm yaşantısına olumsuz olarak yansıyabilir.
Bu nedenle düşük duygusal zeka belirtilerini bilmek ve bu belirtileri ortadan kaldırmak için çaba göstermek, düşük EQ'ye sahip bireyler için önemlidir. İşte duygusal zeka düşüklüğünün belirtileri;
Yoğun duygular yaşamaktan kaçan duygusal zekası düşük olan bireyler, gerçek duygularını başkalarından gizlemeyi tercih ederler.
Bu sebeple çoğu zaman duygusal yoğunluğa neden olan olaylarla alay etme eğiliminde bulunurlar.
Düşük duygusal zekaya sahip insanlar girdikleri her ortamda tartışma eğilimi gösterebilirler.
Bu kişiler, herhangi birinin yanında eşini, arkadaşını rencide edici tutum sergilemekten ve onlarla tartışmaktan çekinmeyebilirler.
Farklı bakış açılarını küçümseyen düşük duygusal zekaya sahip kişiler, çoğunlukla başkalarının ne düşündüğünü ve fikirlerini önemsemezler.
Genellikle diğer insanların duygularından habersiz olan düşük duygusal zekaya sahip kişiler, onların ne hissettiklerini anlamazlar.
Duygusal zekası düşük olan insanlar, yersiz davranışlarda ya da söylemlerde bulunabilirler. Bu tutumları eleştirildiğinde ise insanların gereğinden fazla duygusal olduklarını ve durumu abarttıklarını söyleyerek savunmaya geçebilirler.
Bunların yanı sıra duygusal zekası düşük olan bireylerde; ani duygu patlamaları, arkadaşlıklarını devam ettirmekte zorlanma, başkalarını kolaylıkla suçlayabilme ve empati eksiklikleri gibi durumlar gözlemlenebilir.