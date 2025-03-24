Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu

ÇOCUKLARINIZA DUYGULARINI TANIMAYI ÖĞRETİN

Çocuğunuz bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra üzülerek eve döndüğünde içgüdüleriniz ona ''Üzülme, görmezden gel" gibi cümleler kurmanızı isteyebilir ancak bu yaklaşım, duyguları yok sayan bir tavır içerir. Ebeveynler, çocuklarına duyguları bastırmayı değil, tanımayı öğretmelidir.

Duyguları tanımlamak, beynin düzenleyici süreçlerini tetikler ve bu sayede çocuklar, yoğun duygusal durumlarla daha kolay başa çıkabilirler.



Çocuklarınızın duygularını anlamalarına yardımcı olmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:



Günlük yaşamda duygular hakkında sorular sorun. Örneğin bir kitap okurken "Bu karakter ne hissediyor olabilir?" diye sorabilirsiniz.



"Anlıyorum" gibi ifadelerle duygularını kabul edin. Örneğin, "Sinirli olduğunu görüyorum. Bunun hakkında konuşmak ister misin?" gibi.



Duygularını ifade etmekte zorlanan çocuklara seçenekler sunun: "Üzgün mü yoksa hayal kırıklığına uğramış mı hissediyorsun?".