Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu
Çocuklarına kendi çocukluklarından daha iyi bir deneyim yaşatmayı arzu eden birçok ebeveyn, nesil döngülerini kırmaya ve ailelerinin yaptığı hatalardan kaçınmaya özen gösterir. Ancak bunu yaparken, duygusal zekanın önemini gözardı etmemek gerekir. Duygusal zekası yüksek çocuklar, yaşamları boyunca dürtüsel davranmak yerine düşünerek hareket ederler ve çözümcül yapılarıyla ön plana çıkarlar.
Psycholog Today'de yer alan haberde, duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yöntemi olduğu ifade ediliyor: