Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu

Çocuklarına kendi çocukluklarından daha iyi bir deneyim yaşatmayı arzu eden birçok ebeveyn, nesil döngülerini kırmaya ve ailelerinin yaptığı hatalardan kaçınmaya özen gösterir. Ancak bunu yaparken, duygusal zekanın önemini gözardı etmemek gerekir. Duygusal zekası yüksek çocuklar, yaşamları boyunca dürtüsel davranmak yerine düşünerek hareket ederler ve çözümcül yapılarıyla ön plana çıkarlar.

Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu - 1

Psycholog Today'de yer alan haberde, duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yöntemi olduğu ifade ediliyor:

N-LIFE HABERLERİ

Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu - 2

ÇOCUKLARINIZA DUYGULARINI TANIMAYI ÖĞRETİN

Çocuğunuz bir arkadaşıyla tartıştıktan sonra üzülerek eve döndüğünde içgüdüleriniz ona ''Üzülme, görmezden gel" gibi cümleler kurmanızı isteyebilir ancak bu yaklaşım, duyguları yok sayan bir tavır içerir. Ebeveynler, çocuklarına duyguları bastırmayı değil, tanımayı öğretmelidir.

Duyguları tanımlamak, beynin düzenleyici süreçlerini tetikler ve bu sayede çocuklar, yoğun duygusal durumlarla daha kolay başa çıkabilirler.

Çocuklarınızın duygularını anlamalarına yardımcı olmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Günlük yaşamda duygular hakkında sorular sorun. Örneğin bir kitap okurken "Bu karakter ne hissediyor olabilir?" diye sorabilirsiniz.

"Anlıyorum" gibi ifadelerle duygularını kabul edin. Örneğin, "Sinirli olduğunu görüyorum. Bunun hakkında konuşmak ister misin?" gibi.

Duygularını ifade etmekte zorlanan çocuklara seçenekler sunun: "Üzgün mü yoksa hayal kırıklığına uğramış mı hissediyorsun?".

Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu - 3

MÜCADELE ETMESİNE İZİN VERİN

Ebeveyn olarak, çocuğunuzun karşılaştığı her sorunu çözmek isteyebilirsiniz ancak yetişkinlikte dayanıklı olan bireylerin büyük bir kısmının, hayatlarının belirli dönemlerinde zorluklarla mücadele etmiş olduklarını unutmamanız gerekir.

Duygusal zekası yüksek ebeveynler, çocuklarının karşılaştığı sorunları çözmek yerine onlara nasıl çözüme ulaşabileceklerini gösterir. 

Çocuğunuza kritik anlarda rehberlik etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Açık uçlu sorular sorarak onları düşünmeye itin. Örneğin, "Burada neyin işe yarayacağını düşünüyorsun?" gibi.

Beyin fırtınası yapmaya teşvik edin ve olası çözümleri, zihinlerinde tartmalarına yardımcı olun.

Duygularını doğrulayın. Örneğin, "Bu gerçekten sinir bozucu görünüyor. Üzgün olduğunu anlayabiliyorum'' tarzı ifadeler kullanın.

Çabalarını övün ve onların girişimlerini takdir edin.

Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu - 4

DÜRTÜSEL TEPKİLERDEN KAÇININ

Çocuklar, duygusal düzenlemeyi genellikle ebeveynlerinden görerek öğrenirler. Ebeveynlerin duyguları yönetme biçimleri, çocukların duygusal zekalarını geliştirmeleri açısından büyük bir rol oynar. Eğer ebeveynler duygusal farkındalık eksikliği veya duyguları bastırma gibi tutumlar sergiliyorsa, çocuklar da benzer şekilde duygularını anlamakta zorlanabilirler.

Duygusal düzenlemeyi modellemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Tepki vermeden önce bir an duraklayın ve derin nefes alın.

Duygularınızı tanıyın ve kabul edin. Örneğin, "Şu anda kendimi bunalmış hissediyorum, bir nefes alacağım."

Sakinleştirici teknikler kullanın. Örneğin derin nefes almayı veya kısa bir süre yalnız kalmayı deneyin.

Eğer kötü bir tepki verdiyseniz, özür dileyin ve sorumluluk alın. "Az önce sinirlendim ve üzgünüm. Bir dahaki sefere farklı bir şekilde tepki vereceğim." demeyi deneyin. 


Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmenin 3 yolu - 5

Duyguları tanıma, çözüm yolları arama ve duygusal düzenleme becerileri, çocukların duygusal zekalarını geliştiren temel yeteneklerdir. Ebeveynler, bu becerileri modelleyerek ve çocuklarına rehberlik ederek onların duygusal sağlığını iyileştirebilir ve gelecekteki zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilirler.

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