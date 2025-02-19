Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu

3- HAFTANIN İLK ANTRENMANI

Pazartesiler haftanın tonunu belirler, bu nedenle haftanın ilk antrenmanınızı asla atlamamayı bir kural haline getirin. Pazartesiden güçlü bir şekilde başlamak ivme yaratır ve takip eden günlerde yolda kalmayı kolaylaştırır.

Bunu pazarlık konusu yapmayın! İlk başta net, ölçülebilir hedefler belirleyin; daha küçük hedeflere ulaşmak özgüveninizi artıracak ve gelecekte daha büyük hedeflere doğru çalışmanız için size ilham verecektir. Daha büyük hedeflerinizi veya antrenmanlarınızı daha küçük, ulaşılabilir hedeflere bölün. Hedeflerinize ulaştığınızda, bir dalga etkisi oluştuğunu ve her şeyin otomatik olarak yerine oturduğunu göreceksiniz.





