Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu

Fitness rutininizde motivasyonunuzu korumak, egzersizlerinizin tadını çıkarmayı, tutarlı bir programa sahip olmayı ve bir egzersiz arkadaşı edinmeyi içerir. Farklı egzersiz türlerini birleştirmek, ilerlemeyi takip etmek ve fitness topluluklarına katılmak da uzun vadeli katılımı sürdürebilir. Dinlenme günlerini önemli olarak kabul etmek ve net hedefler belirlemek motivasyonu ve bağlılığı daha da artırır.

Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 1

Egzersizlerde tutarlı kalmak sadece disiplinle ilgili değildir; daha fazlası için geri dönmenizi sağlayan doğru zihniyeti ve yaklaşımı bulmakla ilgilidir. Fitness'ın katı bir rutinden ziyade eğlenceli ve tatmin edici bir yolculuk olması gerektiğine inanıyoruz. Motive kalmanın ve egzersizi uzun vadeli bir alışkanlık haline getirmenin beş denenmiş ve test edilmiş yolu şunlardır:


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Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 2

1- GERÇEKTEN KEYİF ALDIĞINIZ BİR EGZERSİZİ SEÇİN

Gerçekçi olalım; eğer keyif almazsanız, ona devam edemezsiniz! İster dans, ister halter, ister Zumba veya hareketlilik yogası olsun, sizi heyecanlandıran egzersizleri seçin. Fitness bir zorunluluktan ziyade eğlenceli hissettirdiğinde, her gün ortaya çıkmak için doğal olarak motive olursunuz. Sabırsızlıkla beklediğiniz bir egzersiz en iyisidir.

Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 3

Egzersizi bir zorunlouluk olarak görmek yerine sürecin tadını çıkarın, ister ağırlık kaldırın, ister bir egzersiz dersine gidin veya sadece yürüyüşe çıkın. Sevdiğiniz bir şeye bağlı kalmak daha kolaydır. Egzersizlerinizi her gün belirli bir saatte, örneğin kendinizle bir toplantı gibi planlayarak günlük rutininizin bir parçası haline getirin. Bu, alışkanlığı edinmeyi ve ona bağlı kalmayı kolaylaştırır. Bunları hayatınıza planladığınızda ve diğer toplantılar kadar önemli gördüğünüzde, tutarlılığınızın sizi motive ettiğini göreceksiniz!


Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 4

2- BİR EGZERSİZ ARKADAŞI BULUN

Hesap verebilirlik oyunun kurallarını değiştirir. Bir egzersiz partnerine sahip olmak sizi bağlı tutar, seansları daha keyifli hale getirir ve biraz da dostça rekabet katar. Ayrıca, motivasyonunuzun düşük olduğu günlerde, partneriniz sizi desteklemek için orada olacaktır. Egzersiz, bir arkadaşla yapıldığında daha keyiflidir. Birisi size güveniyorsa, ortaya çıkmanız, birbirinizi sorumlu tutmanız ve ilerlemenizi birbirinizle paylaşmanız daha olasıdır. Ayrıca, fitness yolculuğunuzu bir arkadaşınızla paylaşmak genellikle daha eğlencelidir ve bir görevden çok sosyal bir aktivite gibi hissettirir.


Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 5

3- HAFTANIN İLK ANTRENMANI

Pazartesiler haftanın tonunu belirler, bu nedenle haftanın ilk antrenmanınızı asla atlamamayı bir kural haline getirin. Pazartesiden güçlü bir şekilde başlamak ivme yaratır ve takip eden günlerde yolda kalmayı kolaylaştırır.

Bunu pazarlık konusu yapmayın! İlk başta net, ölçülebilir hedefler belirleyin; daha küçük hedeflere ulaşmak özgüveninizi artıracak ve gelecekte daha büyük hedeflere doğru çalışmanız için size ilham verecektir. Daha büyük hedeflerinizi veya antrenmanlarınızı daha küçük, ulaşılabilir hedeflere bölün. Hedeflerinize ulaştığınızda, bir dalga etkisi oluştuğunu ve her şeyin otomatik olarak yerine oturduğunu göreceksiniz.


Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 6

4- DİNLENME GÜNÜ

Dinlenmek, antrenman kadar önemlidir. Vücudunuza iyileşmesi için zaman tanımak tükenmişliği önler, sakatlanma riskini azaltır ve daha güçlü geri dönmenizi sağlar. Planlanmış dinlenme günlerinize suçluluk duymadan uyun; onları hak ettiniz!

5- ÇEŞİTLİLİK ÖNEMLİ

Aynı antrenmanı tekrar tekrar yapmak sıkıcı olabilir. Kardiyo, kuvvet antrenmanı, Zumba ve hareketlilik yogası arasında geçiş yaparak işleri taze tutun. Egzersizlerin bir karışımı vücudunuzu farklı şekillerde zorlar ve sizi meşgul tutar. Çeşitlilik sadece eğlenceli değildir; uzun vadeli fitness başarısının anahtarıdır!


Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 7

6- SOSYALLEŞİN

Bir fitness topluluğunun parçası olmak, tek başınıza çalışmaya kıyasla sizi oldukça motive edebilir. Bir grup antrenmanına katıldığınızda, başkalarının desteği ve teşviki sizi fitness'a bağlı kalmaya itecek ve kendinizi daha da zorlama olasılığınız daha yüksek olacaktır. Ayrıca, paylaşılan dürtü ve hesap verebilirlik nedeniyle harika bir rutin haline gelir ve aynı fikirde olan yeni insanlarla sosyalleşmenin ve tanışmanın eğlenceli bir yoludur.


Düzenli egzersizler için motivasyonunuzu korumanın 7 etkili yolu - 8

7- İLERLEMENİZİ TAKİP EDİN

Antrenmanlarınızın bir kaydını tutmak, ilerlemenizi gösterebilir. İlerlemenizi belgelemek için ne kadar başardığınızı görmek üzere bir uygulama, fitness takip cihazı veya sadece bir günlük kullanın.

Somut ilerlemeyi gözlemlemek, devam etmeniz için motivasyonunuzu korumanıza ve kişisel bir rekora veya bir dönüm noktasına ulaşmak için normal egzersizlerinizin ötesine geçmeniz için ilham almanıza yardımcı olmak için önemlidir. Kaldırdığınız ağırlığı, yürüme hızınızı veya hatta kalp atış hızı tepkinizi artırmak gibi küçük ilerleme ölçümlerine bakın. Bu küçük ilerleme ölçümleri zamanla toplanacak ve sonuçları gösterecektir.

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