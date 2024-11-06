Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu

Eskiden her ilçede bir keçecinin bulunduğunu ancak keçe kullanımının azalması nedeniyle mesleği sürdüren kişi kalmadığı gibi yeni usta da yetişmediğini belirten Ali Uygun, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Çobanlık mesleğini sürdüren aile sayısı azalınca, meslek cazibesini kaybetmiş. Daha sonra keçeyi sağlığının kıymetini bilenler dokutmaya başladı. Bunun yanında özellikle Osmanlı Dönemi'ni anlatan filmlerde nostaljik alan oluşturmak için kullanılmaya başlandı.''