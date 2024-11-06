Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu
Yörüklerin yaygın olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Ege'de çobanlık mesleği ile birlikte keçecilik sanatı ve kepenek üretimi de sonra erdi. Ege Bölgesi'nde bu işi yürüten tek usta ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde atalarından devraldığı sanatı yürüten Ali Uygun... Daha çok film setlerine çalışan Uygun, sipariş üzerine kepenek ürettiğini belirtti.
Ege Bölgesi'nde eski zamanlarda önemli bir meslek kolu olan keçecilik, teknolojik gelişmelere yenik düşerek unutulmaya yüz tuttu.