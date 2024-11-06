Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu

Yörüklerin yaygın olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Ege'de çobanlık mesleği ile birlikte keçecilik sanatı ve kepenek üretimi de sonra erdi. Ege Bölgesi'nde bu işi yürüten tek usta ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde atalarından devraldığı sanatı yürüten Ali Uygun... Daha çok film setlerine çalışan Uygun, sipariş üzerine kepenek ürettiğini belirtti.

Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu - 1

Ege Bölgesi'nde eski zamanlarda önemli bir meslek kolu olan keçecilik, teknolojik gelişmelere yenik düşerek unutulmaya yüz tuttu.

N-LIFE HABERLERİ

Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu - 2

Keçenin tarih boyunca bilinen en eski tekstil ürünü olduğunu belirten mesleğin son temsilcilerinden Ali Uygun, şu ifadeleri kullandı:

''Keçe, açık alanda en sağlıklı ve en koruyucu üst kıyafettir. İlk olarak nasıl, ne zaman ve nerede yapıldığına dair kesin kaynaklar olmamasına rağmen insanlık tarihi boyunca var olmuş bir sanat ürünüdür.''

Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu - 3

''Eskiden keçenin en yaygın kullanım alanı, kepenek adı verilen çobanların soğuktan korunmak amacıyla kullandıkları koyun yününden yapılan bir üründü. Davarların dağ bayır güdülerek yetiştirildiği dönemlerde, çobanlar tarafından yaygın olarak kullanılan keçe, zamanla süs eşyalarında ve nostaljik alan oluşturulmada kullanılmaya başlandı. Keçe dışarıdaki soğuk havayı içeriye geçirmemesinin yanı sıra içerideki sıcak havayı da soğutmaz.''

Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu - 4

Eskiden her ilçede bir keçecinin bulunduğunu ancak keçe kullanımının azalması nedeniyle mesleği sürdüren kişi kalmadığı gibi yeni usta da yetişmediğini belirten Ali Uygun, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Çobanlık mesleğini sürdüren aile sayısı azalınca, meslek cazibesini kaybetmiş. Daha sonra keçeyi sağlığının kıymetini bilenler dokutmaya başladı. Bunun yanında özellikle Osmanlı Dönemi'ni anlatan filmlerde nostaljik alan oluşturmak için kullanılmaya başlandı.''

Ege'de bir meslek tarihe karışıyor! Yapacak kişi kalmayınca unutulmaya yüz tuttu - 5

''Son yıllarda mesleğin cazibesi arttı ama bu işi yapacak usta kalmadı. Eskiden sadece çobanlara çalışırdık. Şimdi ise film setlerine çalışıyoruz. Tek tük sipariş gelirse yapıp teslim ediyoruz.''

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