Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve kilo vermek için egzersiz yapmanız şart. Yapılan bir araştırmada egzersizin etkisini artıran bir yöntem açıklandı. En sevdiğiniz egzersizi su altında yapmanın, on hafta gibi kısa sürede kilo vermenize yardımcı olabileceği ortaya koyuldu.
Yapılan yeni bir araştırma, en sevdiğiniz egzersizi su altında yapmanın, on hafta gibi kısa bir sürede yarım kilo kaybetmenize yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Aerobik, zumba, yoga ve su koşusu gibi düzenli su egzersizleriyle katılımcıların, bel çevrelerinde ortalama 3 cm (1,1 inç) azalma görüldü.