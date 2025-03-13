Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve kilo vermek için egzersiz yapmanız şart. Yapılan bir araştırmada egzersizin etkisini artıran bir yöntem açıklandı. En sevdiğiniz egzersizi su altında yapmanın, on hafta gibi kısa sürede kilo vermenize yardımcı olabileceği ortaya koyuldu.

Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem - 1

Yapılan yeni bir araştırma, en sevdiğiniz egzersizi su altında yapmanın, on hafta gibi kısa bir sürede yarım kilo kaybetmenize yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Aerobik, zumba, yoga ve su koşusu gibi düzenli su egzersizleriyle katılımcıların, bel çevrelerinde ortalama 3 cm (1,1 inç) azalma görüldü.


N-LIFE HABERLERİ

Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem - 2

Araştırma, 20 ila 70 yaşları arasında yaklaşık 300 katılımcıyı izleyerek, suyun ekstra direnç sağlayarak kalori yakımını artırdığı ve önemli miktarda kilo kaybına yol açtığını ortaya koydu. Ayrıca, obezite hastalarında diz ve ayak bileği gibi eklemlerdeki baskıyı azalttığı, bu sayede yaralanma riskini de en aza indirdiği vurgulandı.

Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem - 3

45 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ETKİLİ

Kore ve Çin'deki üniversitelerden bilim insanları, su altı egzersizlerinin özellikle 45 yaş üstü kadınlarda daha etkili olduğunu buldu. Araştırmacılar, Malezya, Brezilya, Hindistan, ABD ve Hollanda'dan on farklı klinik denemenin sonuçlarını analiz etti. Katılımcıların hepsi aşırı kilolu veya obezdi ve altı ila 12 hafta süren su bazlı fitness programlarına katıldılar.


Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem - 4

Bu fitness programı, haftada iki veya üç egzersiz dersini içeriyordu ve su altı zumba ile su altı koşu bandı gibi aktiviteleri kapsıyordu. Sonuçlar, katılımcıların aylar içinde kilo verdiklerini gösterdi. On hafta süresinde katılımcılar ortalama 2 kg (4,4 lbs) kaybetti. Ancak egzersiz programına on hafta veya daha uzun süre devam edenler, ortalama 3 kg (6,6 lbs) kaybetti.

Daha önce yapılan benzer araştırmalar da bu bulguları destekliyor. 2017 yılında Polonya’da yapılan bir çalışmada, fazla kilolu kadınların altı ay boyunca su altı egzersizi yaptıktan sonra ortalama 3,4 kg (7,4 pound) kaybettikleri bulunmuştu. Çalışmaya katılanlar, antrenmanlar sonunda kalp atış hızlarının düştüğünü ve vücut yağlarının azaldığını gözlemlemişti.


Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem - 5

Araştırmacılar, su bazlı fitness programlarının, vücut ağırlığını ve merkezi obeziteyi azaltmada "etkili bir müdahale" olduğunu belirtti. Kore'deki Pukyong Üniversitesi'nden Dr. Jongchul Park, su altı egzersizinin karada yapılan egzersizlere kıyasla daha üstün olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem - 6


Bu bulgular, su altı egzersizlerinin kilo kaybı ve genel sağlık için önemli bir seçenek olduğunu gösteriyor.

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