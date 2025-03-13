Egzersizin faydasını 2 katına çıkarıyor: Beli 3 cm birden incelten yöntem

Bu fitness programı, haftada iki veya üç egzersiz dersini içeriyordu ve su altı zumba ile su altı koşu bandı gibi aktiviteleri kapsıyordu. Sonuçlar, katılımcıların aylar içinde kilo verdiklerini gösterdi. On hafta süresinde katılımcılar ortalama 2 kg (4,4 lbs) kaybetti. Ancak egzersiz programına on hafta veya daha uzun süre devam edenler, ortalama 3 kg (6,6 lbs) kaybetti.



Daha önce yapılan benzer araştırmalar da bu bulguları destekliyor. 2017 yılında Polonya’da yapılan bir çalışmada, fazla kilolu kadınların altı ay boyunca su altı egzersizi yaptıktan sonra ortalama 3,4 kg (7,4 pound) kaybettikleri bulunmuştu. Çalışmaya katılanlar, antrenmanlar sonunda kalp atış hızlarının düştüğünü ve vücut yağlarının azaldığını gözlemlemişti.





