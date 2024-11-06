Elazığ'da dev yılanı görenler neye uğradıklarını şaşırdı!
Elazığ’da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.
Elazığ Malatya kara yolunda ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü.
Elazığ Malatya kara yolunda ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü.
Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, hayvanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı. Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.