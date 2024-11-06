Elazığ'da dev yılanı görenler neye uğradıklarını şaşırdı!

Elazığ’da yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Elazığ'da dev yılanı görenler neye uğradıklarını şaşırdı! - 1

Elazığ Malatya kara yolunda ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü.

N-LIFE HABERLERİ

Elazığ'da dev yılanı görenler neye uğradıklarını şaşırdı! - 2

Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı.

Elazığ'da dev yılanı görenler neye uğradıklarını şaşırdı! - 3

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, hayvanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı. Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

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