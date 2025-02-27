Ellerinizdeki çizgiler hakkınızda çok şey anlatıyor: Avuç içlerinizi kontrol edin

1. SOL EL KALP ÇİZGİSİ SAĞ ELİNİZDEN DAHA YÜKSEKSE

Avuçlarınız bir arada olduğunda kalp çizgileriniz bu şekilde görünüyorsa, bu sizin özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza değer veren bir birey olduğunuzu gösterir. Çoğu durumda, yalnız olmaktan hoşlanırsınız ve yalnızlıktan hoşlanırsınız.

Öyle ki, bekar iseniz, bir eş bulmak için acele etmezsiniz. Yalnız olmaktan hoşlanırsınız ama yalnız değilsinizdir ve kendi arkadaşlığınızdan hoşlanırsınız. Bu, kendi cildinizde oldukça kendinize güvendiğinizi ve hayatta da güvende ve memnun olduğunuzu gösterir.





