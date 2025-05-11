En iyi uyku pozisyonu hangisi? Bel ağrısını hafifletiyor

UYUMAK İÇİN EN İYİ TARAF

Uyumak için "en iyi" taraf, kişisel tercihlere ve koşullara bağlı olarak değişir. Asit reflünüz varsa sol tarafınızda dinlenmek daha avantajlı olabilir. Ancak, kalp sorunlarınız varsa sağ tarafınızda uyumak daha iyi bir seçenek olabilir. Doğru uyku pozisyonunu seçmek, sırt veya boyun ağrısı, horlama, uyku apnesi, asit reflüsü ve hamilelik gibi bireysel faktörlere bağlıdır. Destekleyici yastıkların kullanımı ve iyi uyku alışkanlıkları, konforu ve sağlık sonuçlarını daha da iyileştirebilir. Devam eden uyku veya solunum sorunları yaşayan herkes, en uygun uyku stratejisini bulmak için bir doktora danışmalıdır.