En iyi uyku pozisyonu hangisi? Bel ağrısını hafifletiyor
Uyku pozisyonu, özellikle horlama veya uykuyla ilgili solunum sorunlarıyla uğraşanlar için iyi solunum sağlığı ve genel sağlığı korumada önemli bir rol oynar. Sonuç olarak, uyku pozisyonu sadece bir konfor meselesinden daha fazlasıdır; solunum, kalp ve metabolik sağlık üzerinde gerçek etkileri vardır. Peki, en iyi uyku poziyonu hangisidir?
SIRT ÜSTÜ UYUMAK
Sırt üstü uyumanın omurga hizalanmasını destekleme ve bel ağrısını hafifletme gibi bazı avantajları vardır. Ancak, uyku apnesine yatkın kişilerde horlamayı ve hava yolu tıkanıklığı riskini artırabilir ve bu da onu nefes alma zorluğu çekenler için daha az ideal hale getirir.