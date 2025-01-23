En kinci 6 burç: Ölene kadar size düşman olabilirler

1- AKREP BURCU

23 Ekim ile 21 Kasım arasında doğan kişilerin burcu Akrep'tir. Bu kişiler yoğun ve çok duygusal doğalarıyla bilinirler, bu yüzden ihanete uğradıklarında başkalarını affetmeleri çok zordur. Genellikle uzun süre kin beslerler. Bazı durumlarda düşmanlarına karşı çok soğuk ve hesapçı olabilirler ve uzlaşma imkansız hale gelir.