En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur?

ZEYTİNYAĞI SAĞLIĞA FAYDALI MI?

Zeytinyağı sağlıklı yağlar ve faydalı bitki bileşiklerinin iyi bir kaynağıdır ve bu da onu çoğu diyete sağlıklı bir katkı haline getirir.



Ancak zeytinyağı içmenin, onu yemeklerinizin bir parçası olarak tüketmekten daha faydalı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunmamaktadır.



Sağlık açısından faydalarına rağmen zeytinyağı, bir çorba kaşığı 124 kalori ile nispeten yüksek kalorilidir. 23 Bu nedenle, zeytinyağını ölçülü tüketmek en iyisidir, çünkü çok fazla içmek kilo alımına yol açabilir.