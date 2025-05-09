En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur?
Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir parçası olan zeytinyağı, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bir kez daha gündemde. Antioksidan ve iltihap giderici bileşenler bakımından zengin olan zeytinyağı, uzmanlara göre birçok kronik hastalığın önlenmesinde önemli rol oynuyor.
KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR
Araştırmalar, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Zeytinyağı, “kötü” LDL kolesterolü düşürüp “iyi” HDL kolesterolü artıran oleik asit açısından zengin olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca içerdiği antioksidanlar damar sertliğine karşı koruyucu etki sağlıyor.