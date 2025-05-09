En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur?

Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir parçası olan zeytinyağı, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle bir kez daha gündemde. Antioksidan ve iltihap giderici bileşenler bakımından zengin olan zeytinyağı, uzmanlara göre birçok kronik hastalığın önlenmesinde önemli rol oynuyor.

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 1

KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Araştırmalar, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Zeytinyağı, “kötü” LDL kolesterolü düşürüp “iyi” HDL kolesterolü artıran oleik asit açısından zengin olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca içerdiği antioksidanlar damar sertliğine karşı koruyucu etki sağlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 2

İNME RİSKİNİ AZALTIR

Zeytinyağı, kan basıncını dengeleyip kolesterol seviyelerini iyileştirerek felç riskini azaltabiliyor. Günlük 1,5-2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketimi, hem kalp hastalığı hem de inme riskini azaltmak için etkili bulunuyor.

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 3

BEYİN SAĞLIĞINA KATKI

Sızma zeytinyağında bulunan fenolik bileşiklerin, Alzheimer hastalığıyla ilişkili beta-amiloid plakları azalttığı görülüyor. Aynı zamanda beyin iltihabını azaltarak oksidatif stresi düşürüyor. Ancak bu alandaki bulguların daha fazla çalışmayla desteklenmesi gerekiyor.

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 4

DİYABETİ ÖNLEME

Bilimsel incelemelere göre, daha yüksek oranda zeytinyağı tüketimi tip 2 diyabet gelişme riskini azaltıyor. Zeytinyağı, kan şekeri kontrolünü destekleyerek özellikle diyabet hastaları için faydalı olabiliyor.

KANSERDEN KORUYABİLİR

Akdeniz diyetinin temel bileşeni olan zeytinyağının, bazı kanser türlerinin görülme sıklığını düşürdüğü gözlemleniyor. Yapılan çalışmalarda, özellikle meme, sindirim sistemi ve idrar yolu kanserlerinde riski azaltıcı etkileri olduğu tespit edildi.

ROMATOİD ARTRİTE KARŞI ETKİLİ

Zeytinyağı, iltihaplı romatizmal hastalıklar arasında yer alan romatoid artrit üzerinde de olumlu etki gösterebiliyor. Kuruyemişlerle birlikte tüketildiğinde, iltihap belirteçlerini azalttığı ve ağrıları hafiflettiği görülüyor.

Büyük bel çevresi, yüksek tansiyon ve kan şekeri gibi faktörlerle tanımlanan metabolik sendromda da zeytinyağının destekleyici etkisi var. Araştırmalar, zeytinyağının tokluk hissi yaratarak kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirtiyor.

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 5

DEPRESYONU HAFİFLETİR

Günde yaklaşık 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, şiddetli depresyonu olan bireylerde semptomları azaltabildiği görüldü. Akdeniz diyetine bağlı kalmak, genel ruh sağlığını da destekliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUR

Zeytinyağı, bağırsak mikrobiyomunun dengesini iyileştirerek Crohn ve ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarında semptomları azaltabiliyor. Şişkinlik, kabızlık gibi rahatsızlıkların hafifletilmesinde de etkili.


En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 6

ENFEKSİYONU ÖNLER

Zeytinyağında bulunan polifenoller, zararlı bakterilerin büyümesini engelleyebiliyor. H. pylori ve E. coli gibi bakterilere karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturabiliyor.

HANGİ ZEYTİNYAĞI?

Sızma ve normal zeytinyağının sağlık yararları vardır ve benzer miktarda sağlıklı yağ içerirler. Ancak, sızma zeytinyağı daha besleyici bir seçenek olarak kabul edilir ve genellikle araştırma çalışmalarında kullanılır.

Sızma zeytinyağı en az işleme tabi tutulur, yani yüksek ısı veya kimyasallar kullanılarak üretilen rafine zeytinyağına göre daha fazla antioksidan ve fenolik bileşik barındırır. 26

Rafine zeytinyağı, hafif fındıksı, meyvemsi bir tada sahip olan sızma zeytinyağına kıyasla genellikle hiçbir tada veya kokuya sahip değildir.

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 7

GÜNLÜK NE KADAR ZEYTİNYAĞI TÜKETİLMELİ?

Günlük tükettiğiniz zeytinyağı miktarı genel kalori ihtiyacınıza bağlıdır. Ancak, çoğu çalışma günlük en az 1/2 çay kaşığı tüketmenin sağlık açısından faydalarını göstermiştir. 27

En sağlıklı yağlardan biri: Zeytinyağı her gün tüketildiğinde vücudunuzda ne olur? - 8

ZEYTİNYAĞI SAĞLIĞA FAYDALI MI?

Zeytinyağı sağlıklı yağlar ve faydalı bitki bileşiklerinin iyi bir kaynağıdır ve bu da onu çoğu diyete sağlıklı bir katkı haline getirir.

Ancak zeytinyağı içmenin, onu yemeklerinizin bir parçası olarak tüketmekten daha faydalı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunmamaktadır.

Sağlık açısından faydalarına rağmen zeytinyağı, bir çorba kaşığı 124 kalori ile nispeten yüksek kalorilidir. 23 Bu nedenle, zeytinyağını ölçülü tüketmek en iyisidir, çünkü çok fazla içmek kilo alımına yol açabilir.

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