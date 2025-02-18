En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın
Duygusal manipülasyonun en tehlikeli türlerinden olan gaslighting; kişinin gerçekliğini sorgulamasına, kafasının karışmasına hatta akıl sağlığını bile kaybetmesine yol açabilir. Bu ürkütücü taktiğe yalnızca romantik ilişkilerde değil; arkadaşlık, aile ve iş ilişkilerinde de sıklıkla rastlanır. Gaslighting uygulayan kişi, karşısındaki kişinin gerçeklik algısını zayıflatmayı ve olayları kontrolü altına almayı hedefler. Psikolog Jeffrey Bernstein, en yaygın gaslighting cümlelerini ve bu yıkıcı manipülasyondan korunmanın yollarını paylaştı.
''ÇOK HASSASSIN''
Anlamı: Gaslighting yapan kişi, sizi duygusal olarak zayıf göstermek, incitici davranışlarını önemsizleştirmek ve problemi duygularınızda aramanızı sağlamak için bu cümleyi kullanır.
Nasıl cevap verilmeli?
''Duygularıma saygı gösterilmesini bekliyorum. Hissettiklerimin sende hasar bırakmamış olması, benim hissettiğim acıyı yok sayamaz.”