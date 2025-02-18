En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın

GASLIGHTING'TEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

İçgüdülerinize güvenin: Bir şeyin doğru olmadığını hissediyorsanız, başkaları size bunun önemsiz olduğunu söylese bile duygularınıza arka plana atmayın.



Kayıt tutun: Eğer gaslighting sık sık yaşanıyorsa, yaşanan olayları yazılı olarak kaydederek, gerçekle olan bağınızı koruyabilirsiniz.



Kesin sınırlar koyun: Eğer biri sürekli olarak duygularınızı küçümsüyorsa, bu kişiyle duygusal etkileşiminizi sınırlandırın.



Olayın dışarıdan nasıl göründüğünü sorgulayın: Güvendiğiniz arkadaşlarınız veya bir terapist ile konuşarak durumunuzu objektif bir şekilde değerlendirmeniz, manipülasyonlar karşısında daha bilinçli olmanıza yardımcı olabilir.



