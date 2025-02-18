En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın

Duygusal manipülasyonun en tehlikeli türlerinden olan gaslighting; kişinin gerçekliğini sorgulamasına, kafasının karışmasına hatta akıl sağlığını bile kaybetmesine yol açabilir. Bu ürkütücü taktiğe yalnızca romantik ilişkilerde değil; arkadaşlık, aile ve iş ilişkilerinde de sıklıkla rastlanır. Gaslighting uygulayan kişi, karşısındaki kişinin gerçeklik algısını zayıflatmayı ve olayları kontrolü altına almayı hedefler. Psikolog Jeffrey Bernstein, en yaygın gaslighting cümlelerini ve bu yıkıcı manipülasyondan korunmanın yollarını paylaştı.

En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın - 1

''ÇOK HASSASSIN''

Anlamı: Gaslighting yapan kişi, sizi duygusal olarak zayıf göstermek, incitici davranışlarını önemsizleştirmek ve problemi duygularınızda aramanızı sağlamak için bu cümleyi kullanır. 

Nasıl cevap verilmeli?

''Duygularıma saygı gösterilmesini bekliyorum. Hissettiklerimin sende hasar bırakmamış olması, benim hissettiğim acıyı yok sayamaz.”

N-LIFE HABERLERİ

En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın - 2

''BÖYLE BİR ŞEY OLMADI''

Anlamı: Gaslighting yapan kişi, geçmişi çarpıtarak hafızanızın yeterince güçlü olmadığını ima eder.

Nasıl cevap verilmeli?

“Söylenenleri çok net hatırlıyorum. Eğer bir yanlış anlaşılma varsa bunu tartışabiliriz fakat duyduklarım gerçek.”

En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın - 3

''HERKES BENİMLE AYNI FİKİRDE''

Anlamı: Gaslighting yapan kişi, sizi yalnızlaştırmak ve başkalarının sizin gibi düşünmediğini vurgulamak ister.

Nasıl cevap verilir:

''Diğer insanların ne düşündüğünden bahsetmiyorum. Seninle ilgili ne hissettiğimi paylaşıyorum ve önceliklik olan da bu''

En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın - 4

''ÇOK FAZLA DÜŞÜNÜYORSUN''

Anlamı: Gaslighting yapan kişi, endişelerinizi göz ardı etmeye çalışır ve aranızdaki sorunları yok sayar.

Nasıl cevap verilmeli?

“Bunu gündeme getiriyorum çünkü bu benim için önemli. Görmezden gelmek, sorunun ortadan kalkmasını sağlamaz.”

En tehlikeli gaslighting cümleleri: Psikologlar uyarıyor! Manipülasyondan korunmak için bu 4 yöntemi uygulayın - 5

GASLIGHTING'TEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

İçgüdülerinize güvenin: Bir şeyin doğru olmadığını hissediyorsanız, başkaları size bunun önemsiz olduğunu söylese bile duygularınıza arka plana atmayın.

Kayıt tutun: Eğer gaslighting sık sık yaşanıyorsa, yaşanan olayları yazılı olarak kaydederek, gerçekle olan bağınızı koruyabilirsiniz.

Kesin sınırlar koyun: Eğer biri sürekli olarak duygularınızı küçümsüyorsa, bu kişiyle duygusal etkileşiminizi sınırlandırın.

Olayın dışarıdan nasıl göründüğünü sorgulayın:  Güvendiğiniz arkadaşlarınız veya bir terapist ile konuşarak durumunuzu objektif bir şekilde değerlendirmeniz, manipülasyonlar karşısında daha bilinçli olmanıza yardımcı olabilir.

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