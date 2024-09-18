En zor anlaşan burçlar belli oldu! Bir araya geldiklerinde çatışma kaçınılmaz

OĞLAK BURCU VE TERAZİ BURCU

Oğlak burçları, zodyağın en disipli burcu olarak bilinir. Sorumlulukları oğlak burçları için önemlidir ve romantik ilişkilerinde de partnerlerinden istikrar beklerler. Ancak terazi burcu daha bağımsızdır ve bugün istediği şeye yarın ilgi duymayabilir. Bu iki burç, özgürlük anlayışı konusunda sık sık çatışma yaşayacaktır.