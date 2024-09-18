En zor anlaşan burçlar belli oldu! Bir araya geldiklerinde çatışma kaçınılmaz
Romantik ilişkilerde partnerlerin beklentilerinin farklı olması, tartışmaları da beraberinde getirebilir. Kimisi şeffaflığı tercih ederken kimiyse daha içe kapanık bir iletişim biçimini benimseyebilir. Çiftler arasındaki güç savaşları da bazen ilişkiler için zorlayıcı olabilir. Ancak bazı burçlar var ki bir araya geldiklerinde sohbet edebiliyor olmaları bile neredeyse imkansız...
YENGEÇ BURCU VE ASLAN BURCU
Hassas yapılarıyla bilinen yengeç burçları, aslan burçlarını egoist bulabilirler. Aslan burçlarının sık sık kendilerini övmeleri, daha alçak gönüllü bir çizgide ilerlemekten yana olan yengeç burçlarını itebilir. Aslan burcu ise yengeç burcunu, özgüvensiz ve silik olmakla suçlar.