Enerjinizi sessizce tüketen 6 şey: Bu alışkanlıkları bırakmalısınız

STRES YAPMAK

Hepimiz başkalarının bizi nasıl görebileceğini fazla düşündüğümüz anlar yaşadık. Ancak gerçek şu ki, çoğu insan kendi hayatlarıyla o kadar meşgul ki, korktuğumuz kadar bizi düşünmüyor. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü sizi ilgilendirmez. Hayatınızı onların fikirlerine göre şekillendirmeye çalışmak huzurunuzu kaçırmaz.





