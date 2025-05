Enerjinizi sessizce tüketen 6 şey: Bu alışkanlıkları bırakmalısınız

TEK TARAFLI İLİŞKİLERE TUTUNMAK

Arkadaşlıklar, aile bağları, romantik bağlar - her ilişki her iki taraftan da çaba gerektirir. Eğer her zaman ulaşan, kontrol eden veya ayarlayan taraf sizseniz, diğer kişinin de eşit şekilde yatırım yapıp yapmadığını sormaya değer. İlişkiler sizi desteklemeli, sizi tüketmemeli.