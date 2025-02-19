Erkek ve kadın beyni birbirinden farklı mı çalışıyor? Yaygın inanış çürütüldü

Kadınların erkeklerden daha fazla kelime kullandığı ve daha konuşkan oldukları şeklindeki popüler teori, son zamanlarda yapılan araştırmalarla çürütüldü. 22 farklı örneklemden ve dört ülkeden 2 bin 197 birey üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, her iki cinsiyet de günde yaklaşık 12 bin 500 kelime kullanıyor.

Konuşkanlık farkları, genellikle kültürel faktörlere ve yaşa göre değişiyor. Cinsiyetin konuşkanlık üzerindeki etkisinin abartıldığını belirten uzmanlar, duygusal zeka hakkındaki yaygın görüşlerin de tartışmaya açık olduğunu ifade ediyor.