Erkek ve kadın beyni birbirinden farklı mı çalışıyor? Yaygın inanış çürütüldü
Günümüzde çoğu kadın ve erkek, birbirlerinin düşünme biçimlerini anlamakta zorlanıyor. Erkek ve kadın beyninin farklı şekilde işlediğine dair yaygın bir inanış bulunsa da, nörobilim ve davranışsal araştırmalar bir araya geldiğinde bu teorinin doğruluğu zayıflıyor.
Kadınların erkeklerden daha fazla kelime kullandığı ve daha konuşkan oldukları şeklindeki popüler teori, son zamanlarda yapılan araştırmalarla çürütüldü. 22 farklı örneklemden ve dört ülkeden 2 bin 197 birey üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, her iki cinsiyet de günde yaklaşık 12 bin 500 kelime kullanıyor.
Konuşkanlık farkları, genellikle kültürel faktörlere ve yaşa göre değişiyor. Cinsiyetin konuşkanlık üzerindeki etkisinin abartıldığını belirten uzmanlar, duygusal zeka hakkındaki yaygın görüşlerin de tartışmaya açık olduğunu ifade ediyor.