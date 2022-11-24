Etkili bir özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları

CV’niz sizin görünen yüzünüzdür. İşverenler sizi özgeçmişinize göre değerlendirecek ve orada yazan her şeyin doğru olduğuna inanacaktır. Yazdığınız herhangi bir konuda yalan söylediğinizin anlaşılması iyi bir intiba bırakmayacaktır.
KURALLARA UYUN
Özgeçmişinizi hazırlarken yazı tipi ve yazım kurallarına dikkat edin. Times New Roman veya Arial yazı tiplerini 11 veya 12 punto olarak kullanabilirsiniz.
ÖNYAZI
Potansiyel işvereninizin size dair okuyacağı ilk şey özgeçmişiniz olacaktır bu nedenle bu için neden uygun olduğunuzu en iyi şekilde ifade edin. Süslü sözler yerine okuyanın sizin hakkınızda daha fazlasını öğrenmek isteyeceği kadar bilgi verin.
FORMATI İYİ SEÇİN
Başvurduğunuz işin niteliğine göre CV formatını seçmeniz gerekiyor. Çok resmi bir iş için minimal bir tasarım tercih edebilir, daha esnek ve dinamik bir profil yaratmak için ise grafik detayların öne çıktığı bir CV kullabilirsiniz.
FARKLI OLUN
İş başvurunuzun diğer adaylar arasından sıyrılması için farklılık şart. Farkınızı deneyimleriniz, eğitim geçmişiniz veya sertifikalarınızla gösterebilir ya da başvurduğunuz işe uygun olduğunuzu gösteren özelliklerinizi vurgulayabilirsiniz.
SON KONTROL
Özgeçmişinizi hazırladıktan sonra mutlaka üçüncü bir gözden kontrol etmesini isteyin. Bu sayede göze batmayan küçük hatalara erkenden müdahale edebilirsiniz. Özellikle sizi hiç tanımayan birinin görüşünü almaya çalışın.
FAZLALIKTAN KAÇIN
Özgeçmişinizi süslemek için CV’nizi gereksiz detaylarla doldurmayın. Söylemek istediklerinizi mümkün olduğunca az kelime ile ifade edin. Bunu yaparken günlük konuşma ifadelerinden kaçın.