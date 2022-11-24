Etkili bir özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları

İş arayışında olanları yakından ilgilendiren CV hazırlığı, başvuru yapacağınız kurumun dikkat edeceği en önemli şeylerden biri. İyi hazırlanmış bir özgeçmiş ile hayalinizdeki işe ulaşabilirsiniz.

Etkili bir özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları - 1

GERÇEKÇİ OLUN  

CV’niz sizin görünen yüzünüzdür. İşverenler sizi özgeçmişinize göre değerlendirecek ve orada yazan her şeyin doğru olduğuna inanacaktır. Yazdığınız herhangi bir konuda yalan söylediğinizin anlaşılması iyi bir intiba bırakmayacaktır.

KURALLARA UYUN

Özgeçmişinizi hazırlarken yazı tipi ve yazım kurallarına dikkat edin. Times New Roman veya Arial yazı tiplerini 11 veya 12 punto olarak kullanabilirsiniz.

Etkili bir özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları - 2

ÖNYAZI

Potansiyel işvereninizin size dair okuyacağı ilk şey özgeçmişiniz olacaktır bu nedenle bu için neden uygun olduğunuzu en iyi şekilde ifade edin. Süslü sözler yerine okuyanın sizin hakkınızda daha fazlasını öğrenmek isteyeceği kadar bilgi verin.

FORMATI İYİ SEÇİN

Başvurduğunuz işin niteliğine göre CV formatını seçmeniz gerekiyor. Çok resmi bir iş için minimal bir tasarım tercih edebilir, daha esnek ve dinamik bir profil yaratmak için ise grafik detayların öne çıktığı bir CV kullabilirsiniz.

FARKLI OLUN

İş başvurunuzun diğer adaylar arasından sıyrılması için farklılık şart. Farkınızı deneyimleriniz, eğitim geçmişiniz veya sertifikalarınızla gösterebilir ya da başvurduğunuz işe uygun olduğunuzu gösteren özelliklerinizi vurgulayabilirsiniz.

Etkili bir özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları - 3

SON KONTROL

Özgeçmişinizi hazırladıktan sonra mutlaka üçüncü bir gözden kontrol etmesini isteyin. Bu sayede göze batmayan küçük hatalara erkenden müdahale edebilirsiniz. Özellikle sizi hiç tanımayan birinin görüşünü almaya çalışın.

FAZLALIKTAN KAÇIN

Özgeçmişinizi süslemek için CV’nizi gereksiz detaylarla doldurmayın. Söylemek istediklerinizi mümkün olduğunca az kelime ile ifade edin. Bunu yaparken günlük konuşma ifadelerinden kaçın.

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