Etkili bir özgeçmiş (CV) hazırlamanın püf noktaları

ÖNYAZI

Potansiyel işvereninizin size dair okuyacağı ilk şey özgeçmişiniz olacaktır bu nedenle bu için neden uygun olduğunuzu en iyi şekilde ifade edin. Süslü sözler yerine okuyanın sizin hakkınızda daha fazlasını öğrenmek isteyeceği kadar bilgi verin.





FORMATI İYİ SEÇİN

Başvurduğunuz işin niteliğine göre CV formatını seçmeniz gerekiyor. Çok resmi bir iş için minimal bir tasarım tercih edebilir, daha esnek ve dinamik bir profil yaratmak için ise grafik detayların öne çıktığı bir CV kullabilirsiniz.

FARKLI OLUN

İş başvurunuzun diğer adaylar arasından sıyrılması için farklılık şart. Farkınızı deneyimleriniz, eğitim geçmişiniz veya sertifikalarınızla gösterebilir ya da başvurduğunuz işe uygun olduğunuzu gösteren özelliklerinizi vurgulayabilirsiniz.