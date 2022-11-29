Ev hanımı Nuray Sarı'dan Trabzonspor ve Beşiktaşlı futbolcuların maskotları: Amigurumi tekniği ile yapıyor

Sarı, bordo-mavili takımın ilk 11'ini yapmaya Abdülkadir Ömür'den başladığını belirterek, "Normalde 1 numara kaleciyle başlıyorum ama ilk 11'i görünce Abdülkadir'den başlamak istedim. Oldukça kolay yaptım. Beni hiç üzmedi, hemen maskotu bitirdim. Çocuklarım da Abdülkadir'in saçlarının çok benzediğini söyledi. Yaparken çok mutlu oldum, o da bizi golleriyle mutlu edecek inşallah. Uğurcan ve Jens Stryger Larsen gibi futbolcuları da yaptım" diye konuştu.