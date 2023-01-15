Evden çalışan çiftlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN DURUM FARKLI

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jasmine Hu, "Erkeklerin ve kadınların evden çalışırken aynı deneyime sahip olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Bu bulgular, kocaların daha esnek çalışma düzenlerine sahip olduğunu ve aslında eşlerine yardımcı olabileceğini gösteriyor" diyen Hu, sözlerine "Ancak eşleri daha katı bir çalışma programına sahip olmasına rağmen daha çok ev işi yapıyor" diye devam etti.