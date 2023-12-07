"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ürünler listesine "Ezine peyniri" de dahil oldu. AB tescilli ilk Türk peyniri olan Ezine peyniri'nin yanı sıra ülkemizin sevilen birçok lezzeti AB'den coğrafi işaret tescili almayı başardı. İşte Malatya kayısısından Antakya künefesine tescillenen lezzetler...

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 1

AB'DEN TESCİLLİ İLK TÜRK PEYNİRİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:

N-LIFE HABERLERİ

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 2

1- Gaziantep baklavası

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 3

2- Aydın inciri

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 4

3- Malatya kayısısı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 5

4- Aydın kestanesi

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 6

5- Milas zeytinyağı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 7

6- Bayramiç beyazı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 8

7- Taşköprü sarımsağı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 9

8- Giresun tombul fındığı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 10

9- Antakya künefesi

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 11

10- Suruç narı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 12

11- Çağlayancerit cevizi

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 13

12- Gemlik zeytini

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 14

13- Edremit zeytinyağı

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 15

14- Milas yağlı zeytini

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 16

15- Ayaş domatesi

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 17

16- Maraş tarhanası

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 18

17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı: İşte bugüne kadar tescil alan ürünler - 19

​​​​​​​18- Ezine peyniri

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