Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık

10- KÖTÜ DURUŞ

İyi bir duruş sergilemek için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu, etrafınızdaki herkese olumlu sinyaller gönderir ve genel olarak sizin için daha iyidir. Çünkü kötü duruş; kas, eklem gerginliği veya vücut ağrısı gibi sorunlara neden olabilir.