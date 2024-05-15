Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık
Alışkanlıklarınız sizi geliştirebilir ya da olduğunuz yerde kalmanıza hatta daha kötü bir hale gelmenize sebep olabilir. Farkına varmadan yaptığınız alışkanlıklar geleceğiniz konusunda oldukça önemlidir. İşte sizi kötü etkileyen alışkanlıklar...
1- UYKU DÜZENİ
Uyumak, vücudunuzun ve beyninizin kesintisiz olarak kendini onarabildiği zamandır. Bu sebeple uyku, sağlık için çok önemlidir. Ancak bunu dengede tutmak gerekir. Çünkü az uyumak bağışıklık sisteminizin çökmesine sebep olurken; çok uyumak da diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini artırır.