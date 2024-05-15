Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık

Alışkanlıklarınız sizi geliştirebilir ya da olduğunuz yerde kalmanıza hatta daha kötü bir hale gelmenize sebep olabilir. Farkına varmadan yaptığınız alışkanlıklar geleceğiniz konusunda oldukça önemlidir. İşte sizi kötü etkileyen alışkanlıklar...

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 1

1- UYKU DÜZENİ

Uyumak, vücudunuzun ve beyninizin kesintisiz olarak kendini onarabildiği zamandır. Bu sebeple uyku, sağlık için çok önemlidir. Ancak bunu dengede tutmak gerekir. Çünkü az uyumak bağışıklık sisteminizin çökmesine sebep olurken; çok uyumak da diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı ve felç riskini artırır.

N-LIFE HABERLERİ

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 2

2- EGZERSİZ YAPMAMAK

Sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri düzenli fiziksel aktivitede bulunmaktır. Çünkü yeterli fiziksel aktivite yapmamak, başka risk faktörü olmayan kişilerde bile kalp hastalığına yol açabilir. 

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 3

3- AŞIRI YEMEK YEME

Çeşitli nedenlerle aşırı yemek yemek ve bu alışkanlığı sürekli olarak sürdürmek birçok diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa sebep olabilir.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 4

4- SOSYALLEŞMEMEK

İnsanlar hayatta kalmak ve gelişmek için sosyal etkileşime ve işbirliğine bağımlıdır. Unutmayın yeterince sosyal olmadığınız zamanlarda yüksek düzeyde stres yaşama riskiniz artar.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 5

5- EKRAN BAŞINDA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da ekrana çok uzun süre bakmak gözlerinizde yorgunluğa veya rahatsızlığa neden olabilir. Bunun ötesinde, ekranlardan gelen ışık uyku öncesi gevşemenizi zorlaştırabilir.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 6

6- ÇOK ÇALIŞMAK

Uzun saatler çalışmak, üretkenliğinizi azaltırken; sağlınızı da olumsuz yönde etkiler. Çok fazla çalışmaktan kaynaklanan stres, kalp krizi veya felç riskini artırabilir.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 7

7- YETERLİ GÜNEŞ IŞIĞI ALMAMAK

Düzenli olarak güneşe maruz kalmak D vitamini almanın en doğal yoludur. D vitamini bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar. Bu nedenle yeterince güneş ışığı almamak, bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olabilir.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 8

8- OLUMSUZ ZİHİNSEL TUTUM

Bakış açınızın olumsuz olması etrafınızdaki güzellikleri yok ederken, fırsatlara karşı kör olmanızı sağlar. Ayrıca bu tutum sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına da sebep olur.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 9

9- SAĞLIKSIZ İLİŞKİLERDE OLMAK

Sağlıksız bir ilişki sizin  refahınızı olumsuz etkiler. Kaygı düzeyiniz yükselir, kendinizi daha depresif hissedersiniz ve zamanla özgüveniniz yok olur. Böyle bir ilişkide olmak yerine onu sonlandırmak daha iyi olabilir.

Farkına varmadan sizi öldürecek 10 alışkanlık - 10

10- KÖTÜ DURUŞ

İyi bir duruş sergilemek için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu, etrafınızdaki herkese olumlu sinyaller gönderir ve genel olarak sizin için daha iyidir. Çünkü kötü duruş; kas, eklem gerginliği veya vücut ağrısı gibi sorunlara neden olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER