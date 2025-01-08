Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın!
Cambridge Üniversitesi liderliğinde yapılan ve 500’den fazla yenidoğanın beyin taramalarını inceleyen kapsamlı bir araştırma, erkek ve kadın beyinlerinin doğumdan itibaren farklı şekillerde programlandığını ortaya koydu.
500'DEN FAZLA BEBEK İNCELENDİ
Yapılan yeni bir araştırma erkek ve kadın beyinlerinin doğumdan itibaren farklı şekilde geliştiğini ortaya koydu.
Yenidoğan beyin anatomisi üzerine yapılmış en büyük çalışmalardan biri olarak tanımlanan çalışmada bilim insanları, 500'den fazla bebeğin baş taramalarını inceledi.