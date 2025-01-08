Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın!

KIZLARDA GRİ ERKEKLERDE BEYAZ

Yapılan taramalarda kız bebeklerin beyinlerinde daha fazla gri madde, erkek bebeklerin beyinlerinde ise daha fazla beyaz madde olduğu tespit edildi.

Gri madde, hafıza, duygular ve bilgi işleme gibi zihinsel işlevlerde kritik bir rol oynadığı, beyaz maddenin ise beyin hücreleri arasında bilgi aktarımını hızlandırarak vücudun bilgi işleme kapasitesini artırdığı belirtildi.