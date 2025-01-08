Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın!

Cambridge Üniversitesi liderliğinde yapılan ve 500’den fazla yenidoğanın beyin taramalarını inceleyen kapsamlı bir araştırma, erkek ve kadın beyinlerinin doğumdan itibaren farklı şekillerde programlandığını ortaya koydu.

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 1

500'DEN FAZLA BEBEK İNCELENDİ

Yapılan yeni bir araştırma erkek ve kadın beyinlerinin doğumdan itibaren farklı şekilde geliştiğini ortaya koydu.

Yenidoğan beyin anatomisi üzerine yapılmış en büyük çalışmalardan biri olarak tanımlanan çalışmada bilim insanları, 500'den fazla bebeğin baş taramalarını inceledi.

N-LIFE HABERLERİ

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 2

KIZLARDA GRİ ERKEKLERDE BEYAZ

Yapılan taramalarda kız bebeklerin beyinlerinde daha fazla gri madde, erkek bebeklerin beyinlerinde ise daha fazla beyaz madde olduğu tespit edildi.

Gri madde, hafıza, duygular ve bilgi işleme gibi zihinsel işlevlerde kritik bir rol oynadığı, beyaz maddenin ise  beyin hücreleri arasında bilgi aktarımını hızlandırarak vücudun bilgi işleme kapasitesini artırdığı belirtildi. 

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 3

Araştırmanın baş yazarı Yumnah Khan, "Doğumda gözlemlenen cinsiyet farklılıklarının yetişkinliğe kadar uzandığı görülüyor" açıklamasıyla bulguların uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 4

ÇALIŞMANIN DETAYLARI

King's College London, Imperial College London ve Oxford Üniversitesi'nin ortaklığıyla yürütülen çalışma, bugüne kadar yenidoğan beyin anatomisi üzerine yapılan en geniş kapsamlı araştırma olarak tanımlanıyor. Araştırmada, 0-28 günlük 514 bebeğin (236 kız ve 278 erkek) beyin hacimleri MRI ile incelendi.

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 5

Sonuçlar, erkek bebeklerin beyin hacimlerinin genel olarak kız bebeklere göre daha büyük olduğunu ortaya koyarken, cinsiyete dayalı duyusal işleme ve motor kontrol farklılıklarına da dikkat çekti. 

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 6

KADINLAR HAFIZA İŞLEMEDE DAHA İYİ

Kadınların duygusal farkındalığı ve hafıza işleme yetenekleri daha gelişmişken, erkeklerin yön bulma becerileri ve fiziksel çevre farkındalıkları öne çıkıyor.

Farklılık doğuştan geliyor: Kadınlarda gri, erkeklerde beyaz madde baskın! - 7

FARKLILIKLAR ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Bilim insanları, bu farklılıkların anne karnında ortaya çıkmaya başladığını ancak doğumdan sonra daha belirgin hale geldiğini düşünüyor.

Biology of Sex Differences dergisinde yayımlanan araştırma, beynin cinsiyete dayalı farklılıklarını anlamak adına yeni bir kilometre taşı olarak görülüyor.

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