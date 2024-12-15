Fiyatı bin 200 liradan başlıyor: Önceden yemeklere tat katıyordu, şimdi hediyelik eşya olarak alınıyor

Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sahan, çaydanlık, cezve ve kazanların fiyatı bin 200 ile 10 bin arasında değişiklik gösteriyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda bakırcılık mesleğinin son demlerini yaşadığını söyleyen ustalar, çekiç seslerinin her geçen gün azalmaya başladığını aktardı. Bakırcılığın emek isteyen bir meslek türü olduğunu belirten Gökhan Kolay, kalaylama, tıraşlama gibi işlemlerin kirli olduğunu, bu sebeplerle meslekte yetiştirilecek insanın bulunmadığını söyledi.