Fiyatı bin 200 liradan başlıyor: Önceden yemeklere tat katıyordu, şimdi hediyelik eşya olarak alınıyor
Asırlardır gastronomide yemeğe tat veren bakır ürünler, günümüzde yerini demir ve çeliğe bıraktı. Adeta unutulmaya yüz tutan bakır ürünler artık hediyelik eşya olarak satın alınıyor. Maddiyatı pahalı olan bu ürünler ise dükkanlarda kilogram bazında bin 200 ile 10 bin lira arasında satılıyor.
Asırlardır gastronomide yemeğe tat veren ve mutfak ile sofralarda kullanılan bakır ürünler, günümüzde yerini demir ve çeliğe bıraktı.