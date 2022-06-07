Flört mü, cinsel taciz mi?

Cinsel istismar nedir?

Travma, kişinin çaresizlik ve korkunun en uç noktaları ile yüzleşerek, kendisini tehlikeye sokan bu duruma uygun cevap veremediğinde travmatizasyonun meydana gelmesi ile devam eder. Kişinin hayatı üzerindeki hâkimiyetinin tehlikeye girerek zarar görmesi, travmatik yaşantılar olarak tanımlanmakta olup, tecavüz, istismar, taciz gibi vakaların cinsel travmalar olarak bu travmatik yaşantıların içine dâhil olduğu söylenebilir.

Tacizin kaynağını; sevgi gibi duyguların aksine güç ve kontrol oluşturduğundan, taciz eden kişinin tek amacı karşısındakini kontrol etmek ve onu tahakküm altına almak, dolayısıyla “güçlü” hissetmek olduğundan, kişi, onun için sadece bir “nesne”dir.

Travmatik durumlarda, bireyler, iç benlik ve dış çevre arasındaki dengeyi kaybederek, hayatı üzerindeki kontrolünü kaybettiği endişesi yaratır.

İstismar “kötüye kullanım” demektir. Bir kişinin kendi rızası dışında cinsel bir fiile hedef olmasıdır. Söz, tavır ya da temasla olabilir. Bu durum, tüm kültür ve sosyal sınıflarda görülebilen, evrensel bir sorundur. Literatür göstermektedir ki, istismar iki gruba ayrılmakta, birinci grupta dokunma olmaksızın, laf atma, açık saçık konuşma, röntgencilik gibi durumlar bulunurken; ikinci grupta dokunma ile gerçekleşen eylemler yer almaktadır.

Bireyin kendi eşi ile bile olsa cinsel ilişkiye zorlanması, cinsel ilişki sırasında istenmeyen sapkın davranışlara itilmesi, istenmeyen sözlü tacizler, kişinin istemediği cinsel diyaloglara girmesi de bir tür cinsel tacizdir.