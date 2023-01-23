Fotoğraf çekilirken doğal bir şekilde gülümsemek neden bu kadar zordur?

Doğal gülümsemelerimize adını veren o ünlü bilim insanı kim?

Fotoğraf çekmenin günlük bir ihtiyacımız haline geldiği şu günlerde “Ne kadar yapmacık gülmüşüm!” diye elediğimiz fotoğrafları mercek altına alıyoruz.

Hatıra olsun diye çekilmiş fotoğraflar, ölümsüzleştirilmek istenen özel anlar ya da arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz toplu kareler… Fotoğraflarda doğal bir şekilde gülümsemenin neden zor olduğunu ve bunun altında yatan gerçekleri gelin birlikte inceleyelim.

Elektrofizyoloji alanında önemli çalışmalara imza atmış, sahte gülümseme ve gerçek gülümseme hakkında birçok deney gerçekleştirmiş olan Fransız nörolog Guillaume Duchenne’nin çalışmalarını yaptığı yıllara yani 1860’lara ışınlanalım.

Duchenne, İnsan Yüz İfadesinin Mekanizması isimli çalışmasında tam da ihtiyacımız olan noktayı yani duyguların yüz ifadeleriyle bağlantısını irdelemiştir. Ünlü bilim insanı bu alanda o kadar önemli çalışmalara imza atmış ki neşeden kaynaklanan gerçek yani doğal gülümsemeye “Duchenne Gülümsemesi” şeklinde isim verilmiş.