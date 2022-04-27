Gardırop detoksu nedir, nasıl yapılır?

KIYAFETLERİ DOĞRU ŞEKİLDE AYIRIN

İlk olarak dolabınızdaki tüm parçaları indirin ve hepsini bir yerde ayırın. Bu, işinizi kolaylaştıracak. Örneğin, tişörtleri, elbiseleri ve pantolonları ayrı bölümlere ayırın. Bu parçalar içerisinde mevsime uygun olmayanları eleyin ve düzenlemenize kalanlarla devam edin.

Ayakkabılarınızı ve çeşitli aksesuarlarınızı, şeffaf kutulara yerleştirerek dolapta tutmanız aradıklarınızı daha kolay bulmanıza yardımcı olur.

Öte yandan askıları kıyafet türlerine göre ayırmanız da işinizi kolaylaştırır. Örneğin, kısa kollu kıyafetleri, kırmızı renk askılara asmak aradığınız kıyafeti daha kısa sürede bulmanızı sağlar.