Gaziantep'in en yaşlı ustası: Bir metrekarelik dükkanda 71 yıldır aynı işi yapıyor

''BU MESLEK SAYESİNDE 6 ÇOCUK BÜYÜTÜP EVLENDİRDİM''

Bakırcılık yaparak çocuklarına yaşam kurduğunu anlatan Miktat Çelik, “1953 yılında bu mesleğe başladım. Önceden bakırcılık çok popülerdi. Biz de mesleğe ilgi duyduk. Arkadaşım bana 'birlikte bakırcılık yapalım' dedi. Birlikte başladık bakırcılığa. Daha sonra ben meslekte devam ettim. Benimle birlikte başlayan arkadaşlarım mesleği bıraktı. O zamanlarda çıraklık güzeldi. Bizim zamanımızda ailemiz ustalarımıza, ‘eti senin kemiği benim' derdi. Şimdi maalesef öyle değil. Ben bakırcılık mesleğinde 6 çocuk büyütüp evlendirdim. Uzun yıllardır meleğimi severek yapıyorum. Fakat meslek öldü. Bakıra rakip ürünler çıktığı için vatandaşlar onlara yöneldi. Ben işimi sevdiğim için yorulmuyorum. Günlük çalışma saatimi kendim ayarlıyorum” dedi.