Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz''

Gaziantep'in geleneksel yemeni ayakkabıları, kenti ziyarete gelen turistlerden ilgi görüyor.

Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz'' - 1

Geleneksel yemenileri modern tasarımlarla birleştirerek doğallığını bozmadan üreten Gaziantep'teki yemeni ustaları, ayakkabının yanı sıra sandalet, çanta, cüzdan ve maskot çeşitleri de üretiyor.

7'den 70'e her yaş grubunun tercihi olan yemeni ayakkabılar, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor. Tarihi Antep Kalesi'nin yanındaki iş yerinde yıllardır köşgerlik yapan Adil Keskinsoy, daha çok sıcak yaz günlerinde giyilen yemeni ayakkabıların ayakta ter ve koku yapmadığı için halk tarafından büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz'' - 2

''ELEMAN SIKINTISI YAŞIYORUZ''

Yemenicilik mesleğinin Gaziantep'in en eski el sanatlarından biri olduğunu belirten Keskinsoy, "17-18 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yemeni Gaziantep'e özgü bir ayakkabı modelidir. Yemeni ayakkabılar ter ve koku yapmaz, vücudun elektriğini alma özelliği vardır. Şeker hastalarına doktorlar, bu ayakkabıları tavsiye eder. Yemeni ayakkabı, sağlıklı bir ayakkabıdır. Şu anda eleman sıkıntısı yaşıyoruz ama yine de mesleğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz'' - 3

''ARININ BALMUMU İLE YAPILIYOR''

Ürettikleri yemeni ayakkabıları ve diğer çeşit modelleri Avrupa ülkelerine kadar ihraç ettiklerini ifade eden Keskinsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle Avrupa ülkelerindeki insanlar, sağlıklı olduğu için yemeni ayakkabıyı tercih ediyor. Fakat bizim yerli halkımız pek fazla rağbet etmiyor. Eleman sıkıntısını giderirsek mesleğimizin önünün açılacağına inanıyorum. Her mesleğin zor yönü vardır. Fakat mesleğe alışınca zevk alıyoruz. Yaptığımız ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Kimyasal bir madde yok. Yemenileri dikerken kullandığımız ip arının balmumu ile yapılıyor'' şeklinde konuştu.

Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz'' - 4

''DAHA ÇOK YAZ AYLARINDA GİYİLİR''

Geleneksel yemeninin yanı sıra sandalet, çizme, bot ve terlik tipi yemeni modellerin de geliştirildiğini belirten Keskinsoy, "Yemeni ayakkabılar, ‘Antep yemenisi' olarak bilinir. Şu an Gaziantep'te, Kilis'te ve Safranbolu'da bir tane usta var. Kilis'te 3-4, Gaziantep'te 7-8 usta var. Kahramanmaraş'ta ‘çarık' dediğimiz farklı versiyonu var. Çarığın Antep yemenisi ile bir ilgisi yoktur. Yemeni daha çok yaz aylarında giyilir. Yazın serin olur. Tabanı kösele olduğu için kışın giyilmez. Renkte sınır yok, herkes istediği rengi yapabiliyor. Kalan derilerden de cüzdan, çarık ve sandalet gibi ürünler yaparak değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz'' - 5
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