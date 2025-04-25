Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz''
Gaziantep'in geleneksel yemeni ayakkabıları, kenti ziyarete gelen turistlerden ilgi görüyor.
Geleneksel yemenileri modern tasarımlarla birleştirerek doğallığını bozmadan üreten Gaziantep'teki yemeni ustaları, ayakkabının yanı sıra sandalet, çanta, cüzdan ve maskot çeşitleri de üretiyor.
7'den 70'e her yaş grubunun tercihi olan yemeni ayakkabılar, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor. Tarihi Antep Kalesi'nin yanındaki iş yerinde yıllardır köşgerlik yapan Adil Keskinsoy, daha çok sıcak yaz günlerinde giyilen yemeni ayakkabıların ayakta ter ve koku yapmadığı için halk tarafından büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.