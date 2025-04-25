Gaziantep'in en eski el sanatlarından: ''Eleman sıkıntısı yaşıyoruz''

''ARININ BALMUMU İLE YAPILIYOR''

Ürettikleri yemeni ayakkabıları ve diğer çeşit modelleri Avrupa ülkelerine kadar ihraç ettiklerini ifade eden Keskinsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle Avrupa ülkelerindeki insanlar, sağlıklı olduğu için yemeni ayakkabıyı tercih ediyor. Fakat bizim yerli halkımız pek fazla rağbet etmiyor. Eleman sıkıntısını giderirsek mesleğimizin önünün açılacağına inanıyorum. Her mesleğin zor yönü vardır. Fakat mesleğe alışınca zevk alıyoruz. Yaptığımız ürünler tamamen doğal ürünlerdir. Kimyasal bir madde yok. Yemenileri dikerken kullandığımız ip arının balmumu ile yapılıyor'' şeklinde konuştu.