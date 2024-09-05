Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı

EKONOMİK KIYAS ÖZGÜVENSİZ HİSETTİRİYOR

Z kuşağı ve Y kuşağındaki bireylerin büyük bir kısmı maddi güvensizlikle mücadele ettiğini belirtmişti. 18 yaşından büyük 1006 ABD'li yetişkinle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 29'u ekonomik durumlarını sık sık başkalarıyla karşılaştırdığını ve bunun yetersizlik ve özgüvensizlik hislerini tetiklediğini ifade etmişti.

Bu hisler özellikle Z kuşağının yüzde 43'ü ve Y kuşağının yüzde 41'inde gözlemlenmişti.

Z kuşağının yüzde 48'i ve Y kuşağının yüzde 59'u geride kalmış hissettiklerini belirtmesine rağmen, ankete katılanların yüzde 59'u ekonomik açıdan güvende hissettiklerini söylemişti. Bu durum, bireylerin kendilerine dair algılarıyla gerçeklikleri arasındaki ayrımı işaret ediyor.