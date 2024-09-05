Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı
Yayımlanan yeni rapora göre, Z kuşağındaki erkek ve kadınların para harcama alışkanlıkları ve boş zaman aktivitelerinde önemli farklılıklar ortaya çıktı. Bulgular arasında, kadınların sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiği yer alırken erkeklerin oyun ve haber içeriği tüketiminde öne çıktığı belirtildi.
Son yıllarda Z kuşağının "para algısı bozukluğu" yaşadığı bilinse de, yeni bir araştırma genç erkek ve kadınların para harcama alışkanlıkları ve boş zaman aktivitelerinde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.