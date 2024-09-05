Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı

Yayımlanan yeni rapora göre, Z kuşağındaki erkek ve kadınların para harcama alışkanlıkları ve boş zaman aktivitelerinde önemli farklılıklar ortaya çıktı. Bulgular arasında, kadınların sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiği yer alırken erkeklerin oyun ve haber içeriği tüketiminde öne çıktığı belirtildi.

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 1

Son yıllarda Z kuşağının "para algısı bozukluğu" yaşadığı bilinse de, yeni bir araştırma genç erkek ve kadınların para harcama alışkanlıkları ve boş zaman aktivitelerinde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 2

TEMEL FARK SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Morning Consult tarafından ağustos ayında yayımlanan rapora ve Independent'da yer alan habere göre , Z kuşağı (1997-2012 doğumlular) erkek ve kadınlarının para harcama ve boş zaman aktivitelerinde önemli farklar var.  Araştırmada, genç erkek ve kadınlar arasındaki temel farklardan biri sosyal medya kullanımı olarak belirlendi.

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 3

KADINLAR TİKTOK, ERKEKLER X

TikTok ve Pinterest gibi uygulamalar Z kuşağı kadınları arasında daha popülerken, erkekler Reddit ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformları tercih ediyor. Ayrıca, kadınların erkeklere oranla daha fazla Instagram kullandığı görüldü.

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 4

KADINLAR TOPLULUK İDEALLERİNİ BENİMSİYOR

Rapora göre, Z kuşağı kadınlarının sosyal medyayla etkileşimde topluluğa önem verdiği ve "yakın arkadaşlık, hediye verme ve başkalarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koyma" gibi topluluk ideallerini benimsediği vurgulandı.

Yayın platformlarında, Z kuşağı kadınlarının izleme süreleri erkek akranlarından biraz daha yüksek. Kadınlar arasında Netflix, Hulu ve Disney+ tercih edilirken, erkekler Apple TV+ ve Twitch.tv'yi daha çok kullanıyor.

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 5

YÜZDE 77'Sİ OYUN OYNUYOR

Oyun oynamak Z kuşağı erkeklerinin hayatında büyük bir yer tutuyor. Araştırmaya göre, Z kuşağı erkeklerinin yüzde 77'si haftada en az bir kez konsol oyunu, yüzde 67'si ise bilgisayar oyunu oynuyor. Bu oran, oyun oynadığını belirten Z kuşağı kadınlarından önemli ölçüde daha yüksek.

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 6

PARA ALGISI BOZUKLUĞU YAŞIYORLAR

Haber tüketiminde ise Z kuşağı erkeklerinin çevrimiçi haber içeriği tüketiminde kadınları geçtiği belirlendi. Genç erkekler, çoğu haber kaynağıyla etkileşimde kadınlardan önde yer alıyor.

Bu bulgular, Z kuşağının harcama alışkanlıklarına dair daha önce yapılan araştırmaları destekliyor. Mayıs ayında Intuit Credit Karma'nın isteğiyle Qualtrics tarafından hazırlanan bir rapor, genç yetişkinlerin neredeyse yarısının "para algısı bozukluğu" yaşadığını ve ekonomik durumlarına dair çarpık bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Gençlerin para ve boş zaman tercihleri: Z kuşağında cinsiyete göre belirgin farklar ortaya çıktı - 7

EKONOMİK KIYAS ÖZGÜVENSİZ HİSETTİRİYOR

Z kuşağı ve Y kuşağındaki bireylerin büyük bir kısmı maddi güvensizlikle mücadele ettiğini belirtmişti. 18 yaşından büyük 1006 ABD'li yetişkinle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 29'u ekonomik durumlarını sık sık başkalarıyla karşılaştırdığını ve bunun yetersizlik ve özgüvensizlik hislerini tetiklediğini ifade etmişti.

Bu hisler özellikle Z kuşağının yüzde 43'ü ve Y kuşağının yüzde 41'inde gözlemlenmişti.

Z kuşağının yüzde 48'i ve Y kuşağının yüzde 59'u geride kalmış hissettiklerini belirtmesine rağmen, ankete katılanların yüzde 59'u ekonomik açıdan güvende hissettiklerini söylemişti. Bu durum, bireylerin kendilerine dair algılarıyla gerçeklikleri arasındaki ayrımı işaret ediyor.

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