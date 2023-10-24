Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

Sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek için gluten diyetinin şart olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak glutensiz beslenme kan şekerinizde dengesizliğe ya da bağışıklık sisteminizin zayıflamasına sebep olabilir. İşte gluteni kestiğinizde vücudunuzda olacak değişiklikler...

Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? - 1

Belirli tahıl tanelerinde doğal olarak bulunan yapısal protein olan glutene karşı birçok insanın hassasiyeti olabilir. Peki tıbbi bir gereklilik olmaksızın gluteni hayatınızdan çıkararak kilo vermeye çalışmak sağlıklı mıdır? İşte gluteni bıraktığınızda yaşamanız muhtemel değişiklikler...

N-LIFE HABERLERİ

Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? - 2

1- KAS GELİŞİMİNİZ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENEBİLİR

Gluten içeren besinlerin gluten içermeyen besinlere göre daha fazla protein içeriğine sahiptir. Bu sebeple glutensiz beslendiğiniz durumda yetersiz protein alımından dolayı kas kayıpları yaşayabilirsiniz.

Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? - 3

2- KABIZLIK YAŞAYABİLİRSİNİZ

Tam buğday ekmeği ve makarna gibi gluten içeren gıdaların çoğu iyi birer lif kaynağıdır. Dolayısıyla tam tahıllı ürünler, günlük almanız gereken lif miktarı için önemlidir. Bu nedenle gluten içeren besinleri hayatınızdan çıkarmanız durumunda yetersiz lif alımı sonucu kabızlık yaşayabilirsiniz.

Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? - 4

3- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ ZAYIFLAYABİLİR

Bağışıklık fonksiyonlarından enerji üretimi için B vitamini önemlidir. B vitamini ise en çok gluten içeren tam tahıllı besinler ve ekmeklerde bulunur. Glutensiz beslendiğinizde B vitamini eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu da bağışıklık sisteminizde zayıflığa sebep olabilir.

Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? - 5

4- KALP HASTALIKLARINA DAHA AÇIK HALE GELEBİLİRSİNİZ

İngiliz Tıp Dergisi yazarlarının 2017’de yayımladığı bir araştırma glutensiz beslenmenin kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırabildiğini ortaya koymuştu. Buna göre, tam tahıllı besinler açısından zengin bir diyet aslında kalbiniz için oldukça faydalıdır.

Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? - 6

5- KAN ŞEKERİNİZİN DENGESİNİ KORUYAMAYABİLİRSİNİZ

Karbonhidrat alımı kan şekerini yükseltir, bu durum gluten içermeyen diğer karbonhidratlarda da farklı değildir. Çünkü glutensiz besinlerde istenen tadın yakalanabilmesi için daha fazla ilave şeker kullanılır.

Bu sebeple glutensiz beslenmeye çalışırken kan şekerinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz.

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