Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?
Sağlıklı bir yaşam ve kilo vermek için gluten diyetinin şart olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak glutensiz beslenme kan şekerinizde dengesizliğe ya da bağışıklık sisteminizin zayıflamasına sebep olabilir. İşte gluteni kestiğinizde vücudunuzda olacak değişiklikler...
Belirli tahıl tanelerinde doğal olarak bulunan yapısal protein olan glutene karşı birçok insanın hassasiyeti olabilir. Peki tıbbi bir gereklilik olmaksızın gluteni hayatınızdan çıkararak kilo vermeye çalışmak sağlıklı mıdır? İşte gluteni bıraktığınızda yaşamanız muhtemel değişiklikler...