Gluteni hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?

3- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ ZAYIFLAYABİLİR

Bağışıklık fonksiyonlarından enerji üretimi için B vitamini önemlidir. B vitamini ise en çok gluten içeren tam tahıllı besinler ve ekmeklerde bulunur. Glutensiz beslendiğinizde B vitamini eksikliği yaşayabilirsiniz. Bu da bağışıklık sisteminizde zayıflığa sebep olabilir.