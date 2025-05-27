Göz yaşı dökmeden soğan doğramanın yöntemi: Yıllardır yanlış yapıyormuşuz
Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi soğan, lezzetinin yanı sıra doğranırken göz yaşartan etkisiyle de biliniyor. Ancak bilim insanları, soğan doğramanın kabus haline gelmiş bu yönüne çözüm buldu.
Cornell Üniversitesi araştırma ekibine göre, soğan doğramanın göz yaşartmaması için gereken iki temel unsur keskin bir bıçak ve yavaş kesim hızıdır. Ekip, körelmiş bıçakların hem soğan suyunun havaya daha fazla sıçramasına hem de daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ortaya koydu.