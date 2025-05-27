Göz yaşı dökmeden soğan doğramanın yöntemi: Yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Cornell Üniversitesi araştırma ekibine göre, soğan doğramanın göz yaşartmaması için gereken iki temel unsur keskin bir bıçak ve yavaş kesim hızıdır. Ekip, körelmiş bıçakların hem soğan suyunun havaya daha fazla sıçramasına hem de daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ortaya koydu.