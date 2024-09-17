Göz yorgunluğuna iyi gelebilecek 5 yöntem
Gün boyu bilgisayara bakmak, uzun süre araba kullanmak, bir şeyler okumak gibi odaklanma gerektiren aktiviteler sonrası gözleriniz yorulabilir. Peki bunu engellemek için neler yapabilirsiniz? İşte göz yorgunluğunu önlemenin yolları...
SIK SIK BAŞKA YERLERE BAKIN
Göz yorgunluğu uzun süre aynı yere bakmakla oluşur. Bu sebeple her 20 dakikada bir odak noktanızı başka bir aktiviteye yönlendirin. Ayrıca gün içerisinde de birkaç saat boyunca yoğun aktiviteden uzak durun.