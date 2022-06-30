Galeri

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu

Haberler | 30.06.2022 - 11:51 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:57

İtalyan lüks moda evi Gucci, evcil hayvanlar için kıyafet, tasma ve taşıma çantası gibi ürünlerden oluşan bir koleksiyon hazırladı. 180 dolardan başlayan lüks evcil hayvan ürünlerinin fiyatı 7 bin 500 dolara kadar çıkıyor.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 1

Lüks moda evi ; evcil hayvan işine giren Saint Laurent, Thom Browne, Versace, Prada ve Celine gibi diğer lüks markaların arasına katıldı.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 2

İtalyan moda evi, kedi ve köpekler için Evcil Hayvan Koleksiyonu hazırladı. Yağmurluk, kazak, tasma, kayış gibi ürünlerden oluşan koleksiyon, markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin elinden çıkma.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 3

Kıyafetlerin yanı sıra Gucci koleksiyonunda hayvan yatağı, yiyecek ve içecek kabı, hayvan taşıma çantası gibi ürünler de yer alıyor.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 4

Tasarımlarda markayı yansıtan geometrik G baskısı, çift G motifi ve herbaryum baskısı öne çıkıyor.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 5

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞI

Gucci'nin sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak hazırlanan koleksiyon, geri dönüştürülmüş polyester, geri dönüştürülmüş pamuk veya Gucci'nin esas olarak yenilenebilir ve biyo-tabanlı kaynaklardan elde edilen malzemesi olan Demetra'dan öğeler içeriyor.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 6

Dört ayaklı dostlar için hazırlanan koleksiyonun tanıtımını sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Max Siedentopf, çektiği renkli portrelerle yaptı.

Corgi'den chihuahua'ya ve Dalmaçyalı'ya kadar değişen köpek dostlar, modaya uygun desenler ve renk kombinasyonları sağlanarak giydirildi.

Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu - 7

EN PAHALISI 7 BİN 500 DOLAR

Gucci Evcil Hayvan Koleksiyonu ürünlerinin fiyatları 180 dolardan başlıyor, 7 bin 500 dolara kadar çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER