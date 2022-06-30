Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu

Dört ayaklı dostlar için hazırlanan koleksiyonun tanıtımını sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Max Siedentopf, çektiği renkli portrelerle yaptı.

Corgi'den chihuahua'ya ve Dalmaçyalı'ya kadar değişen köpek dostlar, modaya uygun desenler ve renk kombinasyonları sağlanarak giydirildi.