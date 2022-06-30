Gucci'den evcil hayvan koleksiyonu

Haberler | 30.06.2022 - 11:51 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 11:57
Lüks moda evi Gucci; evcil hayvan işine giren Saint Laurent, Thom Browne, Versace, Prada ve Celine gibi diğer lüks markaların arasına katıldı.
İtalyan moda evi, kedi ve köpekler için Evcil Hayvan Koleksiyonu hazırladı. Yağmurluk, kazak, tasma, kayış gibi ürünlerden oluşan koleksiyon, markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin elinden çıkma.
Kıyafetlerin yanı sıra Gucci koleksiyonunda hayvan yatağı, yiyecek ve içecek kabı, hayvan taşıma çantası gibi ürünler de yer alıyor.
Tasarımlarda markayı yansıtan geometrik G baskısı, çift G motifi ve herbaryum baskısı öne çıkıyor.
Gucci'nin sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak hazırlanan koleksiyon, geri dönüştürülmüş polyester, geri dönüştürülmüş pamuk veya Gucci'nin esas olarak yenilenebilir ve biyo-tabanlı kaynaklardan elde edilen malzemesi olan Demetra'dan öğeler içeriyor.
Dört ayaklı dostlar için hazırlanan koleksiyonun tanıtımını sanat yönetmeni ve fotoğrafçı Max Siedentopf, çektiği renkli portrelerle yaptı.
Corgi'den chihuahua'ya ve Dalmaçyalı'ya kadar değişen köpek dostlar, modaya uygun desenler ve renk kombinasyonları sağlanarak giydirildi.
Gucci Evcil Hayvan Koleksiyonu ürünlerinin fiyatları 180 dolardan başlıyor, 7 bin 500 dolara kadar çıkıyor.