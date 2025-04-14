Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli

SORUNLARLA YAN YANA YÜZLEŞİN

Zor bir şey ortaya çıktığında kendinize şunu hatırlatın: Siz ve onlar değil, siz ve sorun. Birbirinize saldırmak yerine bir ekip olarak zorlukların üstesinden gelmek güven oluşturur ve sizi uzun vadede daha güçlü kılar.





