Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli

Güçlü ve başarılı bir evlilik, sadece iki insanın birlikte yaşaması değil, aynı zamanda sağlıklı bir bağ kurmaları, zorluklarla birlikte mücadele edebilmeleri ve bireysel mutluluklarını da koruyabilmeleridir. Elbette bu biraz kişisel bir mesele, ama genel olarak güçlü bir evlilikte olmazsa olmaz bazı kurallar vardır.

Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 1

ÖFKEYLE DEĞİL, SAKİNLİKLE KARŞILIK VERİN

Bazen üzülmek tamamen normaldir, ancak bu duygularla nasıl başa çıktığınız her şeyi değiştirir. Durun, nefes alın ve daha sonra söylemeyi istemeyeceğiniz bir şeyi söylememeye çalışın. Öfkeyle tepki vermek yerine sakinlikle karşılık vermek, işlerin kontrolden çıkmasını önler.


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Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 2

KENDİ HAYATINIZI CANLI TUTUN

İlişki balonuna kapılmak kolaydır, ancak bir partner olmanın dışında kim olduğunuzu unutmayın. Kendi ilgi alanlarınıza, tutkularınıza ve arkadaşlıklarınıza zaman ayırın. Kendi başınıza tatmin olduğunuzda, ilişkiniz de bundan faydalanır.


Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 3

SORUNLARLA YAN YANA YÜZLEŞİN

Zor bir şey ortaya çıktığında kendinize şunu hatırlatın: Siz ve onlar değil, siz ve sorun. Birbirinize saldırmak yerine bir ekip olarak zorlukların üstesinden gelmek güven oluşturur ve sizi uzun vadede daha güçlü kılar.


Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 4

TARTIŞMALARLA NASIL BAŞA ÇIKTIĞINIZ ÖNEMLİ

Mutlu evliliklerde bile tartışmalar normaldir. Önemli olan, onlarla nasıl başa çıktığınızdır. Birbirinizi gerçekten neyin rahatsız ettiğini görmeye çalışın. Saygılı kalır ve dikkatle dinlerseniz, bir kavga sizi gerçekten yakınlaştırabilir.


Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 5

GERÇEKTEN DİNLEYİN

Duyulmak bir ilişkideki en güçlü duygulardan biridir. Partneriniz konuşurken gerçekten dinleyin. Dikkat dağıtan şeyleri bir kenara koyun, sorular sorun ve onlara söylediklerinin sizin için önemli olduğunu gösterin.


Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 6

DESTEK OLUN

Partnerinizin yanında olmak - duygusal, zihinsel veya sadece küçük şeyler yaparak - şartlara bağlı olmamalıdır. Gerçek destek, puan tutmadan vermek anlamına gelir. Bu tür bir sevgi, bir ilişkiyi güvenli ve kalıcı hissettirir.


Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli - 7

STRESİ PAYLAŞIN

Hayat bazen çok fazla gelebilir - iş, aile ve günlük stres birikebilir ve bunaltıcı gelebilir. Ancak bunun sizi ayırmasına izin vermeyin. Açıkça konuşun, birbirinizle iletişim kurun ve zorlu şeylerle bir ekip olarak yüzleşin. İşleri halletmeyi kolaylaştırır.

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