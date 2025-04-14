Güçlü ve başarılı evliliğin 7 yolu: Sağlıklı bağ kurmak önemli
Güçlü ve başarılı bir evlilik, sadece iki insanın birlikte yaşaması değil, aynı zamanda sağlıklı bir bağ kurmaları, zorluklarla birlikte mücadele edebilmeleri ve bireysel mutluluklarını da koruyabilmeleridir. Elbette bu biraz kişisel bir mesele, ama genel olarak güçlü bir evlilikte olmazsa olmaz bazı kurallar vardır.
ÖFKEYLE DEĞİL, SAKİNLİKLE KARŞILIK VERİN
Bazen üzülmek tamamen normaldir, ancak bu duygularla nasıl başa çıktığınız her şeyi değiştirir. Durun, nefes alın ve daha sonra söylemeyi istemeyeceğiniz bir şeyi söylememeye çalışın. Öfkeyle tepki vermek yerine sakinlikle karşılık vermek, işlerin kontrolden çıkmasını önler.