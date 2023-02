Gülseren Budayıcıoğlu: Acılar paylaşıldıkça azalır, bunun örneğini depremde en iyi şekilde görüyorum

"ONLARI TESELLİ ETMEYELİM"

Depremzedeler gündelik hayata adaptasyon sürecinde nasıl bir tutum benimsemeli? Biz ne yapabiliriz?

Depremzedeler bu olaydan en çok etkilenen grup. Onların öncelikle somut ihtiyaçları var. Ruhsal ihtiyaçlardan önce, nerede yaşayacaklar, evleri bitti, işleri bitti, aileleri gitti, tanımadıkları şehirlere nakledildiler. Her biri hicran. Konuşurken bile içimizi acıtıyor.

Bu insanların en büyük problemi psikolojik olarak; yapayalnız kaldılar. Onların somut ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yalnız bırakmamayı becerebilirsek; ki ben bunu becerebileceğimizi düşünüyorum; bizler çok merhametli, paylaşımcı toplumuz. Her gittikleri yerde, her şehir, dernekler, okullar, vakıflar, belediyeler, bu konuda hep bir olup, insanların onları ziyaret etmesi, çocuklarını getirip onlarla tanıştırması, gerekirse onlarla arkadaşlık kurma, telefon alıp verme, ihtiyacın olduğunda beni arayabilirsin demek, geçmiş günleri konuşmak, yanlarına oturup dinlemek… Sonuç olarak onları teselli etmeyelim, çünkü tesellinin içinde biraz yalan vardır ya… Büyük umutlar versek de şu an alacak durumda değilller. Onlara yanlarında olduğumuzu birçok yolla hissettirebilir, bunu becerebilirsek, işte onlar için en önemli görevi yerine getirmiş oluruz.