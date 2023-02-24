Gülseren Budayıcıoğlu: Acılar paylaşıldıkça azalır, bunun örneğini depremde en iyi şekilde görüyorum

Ünlü psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, “Dünden Sonra Yarından Önce”, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen büyük depremin ardından Türkiye'nin, Türk insanının yaşadığı deprem travmasına destek olmak amacıyla, depremin getirdiği psikolojik travmalar nasıl atlatılır, neler yapılabilir konularına odaklanıyor.
Bu dönemi nasıl atlatabileceğimize dair rehberlik yapan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, ntv.com.tr'nin sorularını cevapladı.
Uzun bir süre hafızalardan silinmeyecek günlerden geçiyoruz. Hem afet bölgesinde olan hem de televizyondan takip edenlerin ruh sağlığı olumsuz etkilendi. Toplum olarak bu süreci nasıl atlatabiliriz?
Biz bir deprem ülkesiyiz, bu konuda kıdemliyiz, epey bir şeyler öğrendik. Bu bizim bugüne kadar yaşadıklarımızdan farklı bir felaketmiş. Çünkü, bizler halk olarak önce algılayamadık. Bunun büyüklüğünü, yıkımın şiddetini, kaybedeceğimiz ya da kaybettiğimiz insan sayısının bu kadar büyük olduğunu anlayamadık. Biz ona bir şok süreci diyoruz, hepimiz şoke olduk.
Ne yaptık?
Hep beraber “Acaba ne yapabiliriz” telaşıyla, ilk gün aceleyle hepimiz oraya bir şeyler yollamaya çalıştık, bir duralım bekleyelim, neye ihtiyaçları var, orası nasıl bir yıkımın içinde onu anlayalım… Bunlar bizim olaya ilk tepkilerimiz, bu tepkiler bir yandan çok güzel tepkiler.
Zira ben de ne varsa onu da gönderdim, bunu da gönderdim. Demedim ki, “Yahu burada yol iz kalmamış, nereye ne gönderiyorsun…” Ulaşamadı bile kiminin yolladığı. Kimi kullanılmış yolladı. Mesela onlara kızıyoruz ama, bunlar telaşla yollananlar. Ayağındaki botu çıkarıp yollayanı biliyoruz. Bu bir yerde bize ne kadar paylaşımcı bir millet olduğumuzu da gösteriyor. Aceleyle, “Aman ha bir şey de ben yapayım” dürtüsüyle yapılanlar... İşte sorunuzu ben böyle cevaplamak isterim. Bazen birbirimize öfkelenip kızıyoruz, bağırıyoruz, kavga ediyoruz, fakat bütün bunla ragmen, bu tür büyük felaketler yaşandığı zaman, bizim ülke insanları dost demiyor, düşman demiyor, el demiyor, hep bir araya geliyor. Bu bizim bu tür felaketlerden kurtulmamıza gösterdiğimiz fevkalade bir reflex. İliklerimize işlemiş bir durum artık.
Uykular bozuldu, takıntılar başladı, hepimizde korkular başladı, bana bir sürü soru geliyor, “Her yer sallanıyor gibi geliyor bana, uyuyamıyorum, çocuğum korktu bensiz yatamıyor, ben o görüntüleri kafamdan atamıyorum…” şeklinde… O kadar çok birey olarak her birimiz etkilendik ki, bütün bunlarla hep birlikte olarak daha kolay başa çıkarız. Duygularımızı, kayıplarımızı ne kadar paylaştığımız görüyorum zaten; hani hep meşhur laf vardır ya, acılar paylaşıldıkça azalır, bunun örneğini depremde en iyi şekilde görüyorum ben. Bunu da bizim ülkemiz atlatacak, üstesinden gelecek… Tekrar hep beraber normale döneceğiz…
Çok insandan şöyle soru da alıyorum, “Yeniden normal halime dönemeyecekmişim gibi hissediyorum” diyorlar. Böyle olmayacak, fakat diğerlerinden farklı olarak bu sefer unutmayacağız. Bu sefer unutturmamaya çalışacağız. Birbirimize de unutturmamaya çalışalım, yaşadığımız gördüğümüz gibi bir kader değil, bizler bunu kaç kere yaşamış olmamıza rağmen, bu konuda iyi dersler alamamışız. Yine bu konuda da birey olarak her birimizin sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Hep şikayet edelim, hep soralım, niye yapmadınız diyelim, ne oldu diyelim… Bir yandan da sorumluluk alalım. Her bir birey kendi başına, ne yapabilirim bu konuda, binam nasıl, kardeşim nerede oturuyor, çocuğumun gittiği okul nasıl… Toplum olarak bilinçlenip, bu konudaki gayretlerimizi bitirmeyelim…
Depremzedeler gündelik hayata adaptasyon sürecinde nasıl bir tutum benimsemeli? Biz ne yapabiliriz?
Depremzedeler bu olaydan en çok etkilenen grup. Onların öncelikle somut ihtiyaçları var. Ruhsal ihtiyaçlardan önce, nerede yaşayacaklar, evleri bitti, işleri bitti, aileleri gitti, tanımadıkları şehirlere nakledildiler. Her biri hicran. Konuşurken bile içimizi acıtıyor.
Bu insanların en büyük problemi psikolojik olarak; yapayalnız kaldılar. Onların somut ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yalnız bırakmamayı becerebilirsek; ki ben bunu becerebileceğimizi düşünüyorum; bizler çok merhametli, paylaşımcı toplumuz. Her gittikleri yerde, her şehir, dernekler, okullar, vakıflar, belediyeler, bu konuda hep bir olup, insanların onları ziyaret etmesi, çocuklarını getirip onlarla tanıştırması, gerekirse onlarla arkadaşlık kurma, telefon alıp verme, ihtiyacın olduğunda beni arayabilirsin demek, geçmiş günleri konuşmak, yanlarına oturup dinlemek… Sonuç olarak onları teselli etmeyelim, çünkü tesellinin içinde biraz yalan vardır ya… Büyük umutlar versek de şu an alacak durumda değilller. Onlara yanlarında olduğumuzu birçok yolla hissettirebilir, bunu becerebilirsek, işte onlar için en önemli görevi yerine getirmiş oluruz.
Televizyon ve sosyal medyadan deprem haberlerini takip eden çocuklar da bu süreçten etkilendi ve ister istemez korku duymaya başladı. Onları nasıl güvende hissettirebiliriz? Çocuklara depremi nasıl açıklamak gerekir?
Çocuklarımıza asla yalan söylemeyelim. Asla olaydan uzak tutmayalım. Çocuklarımıza söylesek de söylemesek de, hele ki annenin ne hissettiğini çocuklar adeta emer. Hatta bunun nedenini anlayamazsa, korku ve güvensizlik duyguları daha da artar. Onun için, en basit şekilde olayı anlatalım, yani depremin ne demek olduğunu, bizden uzak şu illerde meydana geldiğini, bizim şu anda güvende olduğumuzu, bizim hep beraber olduğumuzu, bu konuda ülkenin elinden geleni yaptığını söylemek lazım.
Söylemek de yetmez, çocuklar bizi yanlarında ister. Hani deriz ya çocuk eteğimden ayrılmıyor, iş yapamıyorum, hep mi yani bana yapıştı falan, bu ara bunu bize çocuklarımız söylesin. Yeter anne diye biz onlardan duyalım. Çocuklarımızın eli elimizde olsun, onlarla yanyana olalım, bugünü konuşalım. Sonra da normal hayata doğru çocuklarımızla birlikte geçişi sağlayalım. Konu okula, resimlere gelsin...