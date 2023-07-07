Güneş yanığına doğal çözümler

Yaz aylarında saatler güneş ışınlarına maruz kalmak yüzümüzde ya da vücudumuzda güneş yanığına sebep olabilir. Peki güneş yanığını evde nasıl tedavi edebiliriz? İşte detaylar...

Güneş yanığına doğal çözümler - 1

SOĞUK UYGULAMA

Güneş yanığı sonrası uygulanabilecek en acil yöntem soğuk su, ılık duş ve soğuk uygulamalardır. Fakat soğuk uygulamanın buz ile yapılmasından kaçınılmalıdır. Bu yanıkları arttırabilir.

Bu sebeple yanık olan bölgeye soğuk suda ıslatılmış bir bez ya da havlu uygulaması yapabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Güneş yanığına doğal çözümler - 2

ÇAY KOMPRESİ

Güneş yanığı olan bölgeye; siyah, yeşil çay ve papatya çayı demlenip soğutulduktan sonra soğuk kompres olarak uygulanabilir.

Bu çaylar, içeriğindeki vitamin ve mineraller ile antienflamatuvar özellikleri sayesinde cildin kendini toparlamasını sağlayacak ve iltihap gelişimini önleyecektir.

Güneş yanığına doğal çözümler - 3

ALOE VERA

İçerisinde herhangi bir kimyasal bulunmayan aloe vera özü, hafif güneş yanığı oluşmuş bölgeyi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Böylece cildin serinlemesine ve acının azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Güneş yanığına doğal çözümler - 4

YOĞURT

Yoğurt, yanıklar için bilinen en yaygın yöntemdir. Yoğurdu cilde sürmeden önce 5 dakika buzdolabında bekletin. Ardından yoğurdu cilt üzerinde sürün ve yayın. 4-5 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Güneş yanığına doğal çözümler - 5

SU İÇMEK

Güneşlenme sırasında vücut çok fazla su kaybettiği için bolca su içmek, yanığa maruz kalan cildinizin toparlanmasına yardımcı olacaktır.

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