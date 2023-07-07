Güneş yanığına doğal çözümler

SOĞUK UYGULAMA

Güneş yanığı sonrası uygulanabilecek en acil yöntem soğuk su, ılık duş ve soğuk uygulamalardır. Fakat soğuk uygulamanın buz ile yapılmasından kaçınılmalıdır. Bu yanıkları arttırabilir.



Bu sebeple yanık olan bölgeye soğuk suda ıslatılmış bir bez ya da havlu uygulaması yapabilirsiniz.