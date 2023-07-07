Güneş yanığına doğal çözümler
Yaz aylarında saatler güneş ışınlarına maruz kalmak yüzümüzde ya da vücudumuzda güneş yanığına sebep olabilir. Peki güneş yanığını evde nasıl tedavi edebiliriz? İşte detaylar...
SOĞUK UYGULAMA
Güneş yanığı sonrası uygulanabilecek en acil yöntem soğuk su, ılık duş ve soğuk uygulamalardır. Fakat soğuk uygulamanın buz ile yapılmasından kaçınılmalıdır. Bu yanıkları arttırabilir.
Bu sebeple yanık olan bölgeye soğuk suda ıslatılmış bir bez ya da havlu uygulaması yapabilirsiniz.