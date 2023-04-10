Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Paskalya bayramında, yüzlerce gelin ve damat toplu nikah törenleriyle evlendi.

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 1

Yüzlerce gelin ve damat, Güney Afrika'daki en büyük toplu düğün törenlerinde evlendi.  Uluslararası Pentekost Kilisesi'nde Paskalya gününde toplu nikah kıyıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 2

Toplu nikah törenleriyle bilinen bu kilisede yılda üç kez toplu evliliklere imza atılıyor. Aralık ayında, Paskalya'da ve ayrıca 1962'de kurulan kilisenin yıl dönümü olan eylül ayında kutlamalar sırasında toplu evlilik yapılıyor.

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 3

Johannesburg'un kuzeyindeki törene evli olan kadınlar renkli kıyafetler giyerek, ilk kez evlenenler ise geleneksel beyaz gelinlik giyerek katıldı.

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 4

Paskalya'da Uluslararası Mukaddes Hamsin Yortusu Kilisesi (IPHC) tarafından da toplu nikah töreni düzenlendi. 400’ün üzerinde Güney Afrikalı çift evlendi.

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 5

Yaklaşık 3 milyon üyeye sahip IPHC, ülkenin en büyük kilise cemaatlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 6

İşte Güney Afrika Cumhuriyeti'nin toplu nikah törenlerinden yansıyanlar...

Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 7
Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 8
Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 9
Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 10
Güney Afrika'da yüzlerce gelin aynı anda evlendi - 11
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