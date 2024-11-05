Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesine özgü olarak lezzetiyle ünlenen Çakır havucunda hasat devam ediyor. Coğrafi işaret tescil başvurusu da yapılan meşhur havuçtan bu yıl bölgede 5 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor - 1

Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde üreticilerin gözdesi olan ve adını aldığı mahallenin ismiyle nam salan Çakır havucunun hasatı devam ediyor. Güneşin doğmasıyla tarlada çalışmaya başlayan işçiler, binbir emekle yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili almak için gün sayan havuçları yine emek emek sökümünü yaparak yıkama tesislerine gönderiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor - 2

Öncesinde geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, ardından yıkama makinesinde uzun süre çevrilme yöntemiyle toprak artıklarından temizlenerek paketleme işlemine gönderiliyor. Paketleme esnasında iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor.

Hasat edilen havuçlar, soğuk hava tesislerinde muhafaza edilerek yıl boyunca tüketicilerin sofralarına geliyor.

Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor - 3

2024 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini belirten İl Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada; "2023 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 136 bin 627 dekar alanda 777 bin 908 ton havuç üretilmekte olup, Denizli'de bin 140 dekar alanda 5 bin 80 ton havuç üretimi gerçekleştirilmiştir. Dekar verim 4-6 ton arasında olup, maksimum 10 ton alan üreticilerimiz bulunmaktadır. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçirmesini temenni ediyor ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor - 4

HAVUÇ NEYE İYİ GELİR?

Havuç, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51’ini karşılar. Bu da göz sağlığını destekleyerek, görme kaybı ve gece körlüğüne karşı koruma sağlar.

Antikanserojen özelliği de bulunan havuç, bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını önler. 

Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor - 5

Havuç, içeriğindeki karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirerek, yaşlanma etkilerini azaltır. Ancak çok fazla havuç tüketmek, cilde sarı veya turuncu bir görüntü veren karotenemiye neden olabilir.

Havuç ayrıca saç sağlığını iyileştirebilecek A,C vitaminleri, karotenoid, potasyum ve antioksidan içerir. Düzenli havuç tüketimi, saçların daha parlak ve gür görünmesine yardımcı olur.

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