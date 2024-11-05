Günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 51'ini karşılıyor! Denizli'de hasadı başladı: Köylüler binbir zahmetle toplayıp sofralara gönderiyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesine özgü olarak lezzetiyle ünlenen Çakır havucunda hasat devam ediyor. Coğrafi işaret tescil başvurusu da yapılan meşhur havuçtan bu yıl bölgede 5 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.
Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde üreticilerin gözdesi olan ve adını aldığı mahallenin ismiyle nam salan Çakır havucunun hasatı devam ediyor. Güneşin doğmasıyla tarlada çalışmaya başlayan işçiler, binbir emekle yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili almak için gün sayan havuçları yine emek emek sökümünü yaparak yıkama tesislerine gönderiyor.