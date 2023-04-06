Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu

Kurduğunuz hayalleri ve yapmak istediklerinizi ertelemeyin. Fikirlerinize güvenip onları hayata geçirmek için çaba sarf edin.
Kendinize iyi gelecek bir ritüel bulmanız stresli anlarınızı sorunsuz atlatmanıza yardımcı olacaktır.
Örneğin uzun bir yürüyüşe çıkmak, temizlik yapmak ya da kişisel bakımınızla ilgilenmek stres anında kafanızı dağıtmanıza yardımcı olabilir.
İster sizden yaşça büyük ister yaşça küçük olsun, aile üyelerinizin yanınızda olması için onlara bir şans tanıyın. Onların her koşulda yanınızda olduğunu bilmek, tecrübelerinden faydalanmak sizi rahatlatacaktır
Stresli hissettiğiniz anlarda arkadaşlarınızla iletişim kurmak hem sizi güvende hissettirecek hem de deşarj olmanızı sağlayacaktır.
Uzun vadeli planlar yapmak stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü bu tarz planlar, motivasyonunuzu yüksek tutmaya yarıyor.
Bu nedenle belki bir hafta sonraki konsere bilet almak ya da üç ay sonraki müzikal için hareket geçmek heyecanlanmanızı sağlayabilir.