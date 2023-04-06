Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu

Günlük yaşantımızda bazen tahammül sınırlarımızın zorlandığı anlar yaşarız. Bazıları bu anlarda öfkesini çevresindekilere yansıtırken bazıları da içine atıp kısa süreli depresyonlar yaşıyor. İşte bu gibi durumlar yaşamamak için uygulayabileceğiniz yöntemler...

Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu - 1

HAYALLERİNİZİ ERTELEMEYİN

Kurduğunuz hayalleri ve yapmak istediklerinizi ertelemeyin. Fikirlerinize güvenip onları hayata geçirmek için çaba sarf edin.

N-LIFE HABERLERİ

Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu - 2

SİZE İYİ GELECEK BİR RİTÜEL BULUN

Kendinize iyi gelecek bir ritüel bulmanız stresli anlarınızı sorunsuz atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Örneğin uzun bir yürüyüşe çıkmak, temizlik yapmak ya da kişisel bakımınızla ilgilenmek stres anında kafanızı dağıtmanıza yardımcı olabilir.

Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu - 3

AİLENİZE KUCAK AÇIN

İster sizden yaşça büyük ister yaşça küçük olsun, aile üyelerinizin yanınızda olması için onlara bir şans tanıyın. Onların her koşulda yanınızda olduğunu bilmek, tecrübelerinden faydalanmak sizi rahatlatacaktır

Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu - 4

ARKADAŞLARINIZLA İLETİŞİME GEÇİN

Stresli hissettiğiniz anlarda arkadaşlarınızla iletişim kurmak hem sizi güvende hissettirecek hem de deşarj olmanızı sağlayacaktır.

Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu - 5

ETKİNLİK ORGANİZE EDİN

Uzun vadeli planlar yapmak stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü bu tarz planlar, motivasyonunuzu yüksek tutmaya yarıyor.

Bu nedenle belki bir hafta sonraki konsere bilet almak ya da üç ay sonraki müzikal için hareket geçmek heyecanlanmanızı sağlayabilir.

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