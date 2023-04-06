Günlük hayatın stresi ile başa çıkabilmenin 5 yolu

ETKİNLİK ORGANİZE EDİN

Uzun vadeli planlar yapmak stres seviyenizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Çünkü bu tarz planlar, motivasyonunuzu yüksek tutmaya yarıyor.



Bu nedenle belki bir hafta sonraki konsere bilet almak ya da üç ay sonraki müzikal için hareket geçmek heyecanlanmanızı sağlayabilir.