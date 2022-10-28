Güzellik veya yakışıklılık iş yerinde avantaj mıdır?

“GÜZELLİK İYİDİR” (YA DA DEĞİL MİDİR?)

"Güzellik iyidir", kişilerin zihnine yerleşen basmakalıp bir düşünce diyebiliriz.

Bu düşünceye sahip olan insanlar (ki bu fark etmeden de edinilebilir) güzellik standartlarına uyan kişileri, diğerlerine göre bir adım önde görür.

Burada standartlar hem topluma göre olduğundan dönemden döneme değişiyor hem de erkek/kadın ayrımını barındırmıyor.

Yani toplumun güzel olarak belirlediği yüz elementlerine, bel inceliğine vb. farklı elementlere sahip olan bir kadın da bu başlığa girebilir; aynı şekilde erkek de.