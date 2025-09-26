Harvard araştırması açıklıyor: Uzun ömrün altın anahtarı

İnsanları sağlıklı tutan ve uzun ve tatmin edici bir yaşamı garantileyen şey nedir? Onlarca yıldır bu sorunun cevabı farklı görüşlerdeydi. Dünya çapında insanlar bunun disiplinli bir rutin, sağlıklı bir beslenme düzeni veya finansal güvenlik olup olmadığını tartışıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, Harvard araştırmacıları, en uzun süredir devam eden çalışmalardan biri aracılığıyla cevabı buldular ve bu çoğumuzun beklediği bir şey değil, aslında çoğumuzun hafife aldığı bir şey.