Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş

Önemli bir yaralanma olmadan sık sık morarmalar fark ederseniz, bunun nedeni C vitamini ve K1 vitamini eksikliği olabilir. C vitamini, kan damarlarını güçlü tutan kolajen üretimi için gereklidir. K1 vitamini, kan pıhtılaşması için önemlidir ve eksikliği aşırı kanamaya ve morarmaya yol açabilir. Turunçgiller, dolmalık biber, çilek ve guava C vitamini açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, lahana ve soya fasulyesi ise K1 vitamini açısından zengindir.