Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş

Vücudumuz bir şey eksik olduğunda sürekli sinyaller gönderir ve genellikle bu ince belirtileri görmezden gelir. Besin eksiklikleri çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve bazı yaygın fiziksel belirtiler hangi temel besinlerin eksik olabileceğini gösterebilir.

Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 1

Harvardlı doktorDr. Saurabh Sethi, kırılgan tırnaklar, kas seğirmesi, eklemlerde tıkırtı, saçların erken beyazlaması ve kolay morarma gibi beslenme eksikliği belirtilerini vurguluyor. Bu belirtiler protein, demir, magnezyum, D3 vitamini, kalsiyum, B12 vitamini, bakır, C vitamini ve K1 vitamini gibi temel besin maddelerinin eksikliğini gösterebilir. Dengeli bir diyet bu eksiklikleri gidermeye yardımcı olabilir.


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Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 2

Vücudumuz bir şey eksik olduğunda sürekli sinyaller gönderir ve genellikle bu ince belirtileri görmezden geliriz. Besin eksiklikleri çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve bazı yaygın fiziksel belirtiler hangi temel besinlerin eksik olabileceğini gösterebilir.


Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 3

Gastroenterolog, Dr. Saurabh Sethi, vücudunuzun daha fazla beslenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren yaygın belirtileri sosyal medyadan paylaştı. "Vücudunuz size bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Dr. Sethi bu videoda, yeterli temel besin almadığınız anlamına gelebilecek beş önemli belirtiyi vurguluyor. Kalıcı yorgunluktan cilt sorunlarına kadar, bu belirtiler vücudunuzun bir eksikliği işaret etme yolu olabilir


Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 4

KIRILGAN TIRNAKLARINIZ MI VAR?

Kolayca kırılan, ayrılan veya çıkıntılı bir görünüme sahip olan kırılgan tırnaklar, protein veya demir eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Protein, tırnakların yapısal temeli olan keratinin temel bir birimidir. Yetersiz protein diyeti yumuşak ve kırılgan tırnaklara neden olabilir. Demir, hemoglobin aracılı oksijen taşınmasına önemli ölçüde katkıda bulunur ve bir eksiklik durumunda tırnak yataklarına yetersiz oksijen sağlanmasına neden olarak kırılganlığa ve kırılma eğilimine yol açar.

Protein için yumurta, yağsız etler, süt ürünleri, soya fasulyesi, mercimek ve kuruyemişler ekleyin ve demir için ıspanak, pancar, kırmızı et, balık, mercimek ve güçlendirilmiş tahıllar ekleyin. Göz kapaklarınızda veya uzuvlarınızda seğirme yaşıyorsanız bu magnezyum eksikliği anlamına gelir


Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 5

Özellikle göz kapaklarında veya uzuvlarda sık sık istemsiz kas seğirmesi magnezyum eksikliğinin bir işareti olabilir. Magnezyum kas fonksiyonunda, sinir iletiminde ve elektrolit dengesinde önemli bir rol oynar. Seviyeler düşük olduğunda sinir hücreleri aşırı aktif hale gelir ve kas spazmlarına veya seğirmelerine yol açar.

Fındık ve çekirdekler (badem, kaju, kabak çekirdeği), koyu yapraklı yeşillikler ve muz, avokado ve tam tahıllar gibi yiyecekleri tüketin.


Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 6

D3 VİTAMİNİ VE KALSİYUM EKSİKLİĞİ

Eklemlerden gelen tıkırtı veya çıtırtı sesleri D3 vitamini ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanabilir. Kalsiyum kemik sertliği için gereklidir, oysa D3 vitamini kalsiyum emilimine yardımcı olur. Yetersizlik kemiklerin ve kıkırdakların zayıflamasına ve dolayısıyla hareket ederken eklemlerden gelen çatırdama seslerine yol açar.

Süt ürünleri, susam tohumları, yapraklı yeşillikler ve badem kalsiyum açısından zengindir.


Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 7

ERKEN BEYAZLAYAN SAÇLARIN NEDENİ

Saçların erken beyazlaması genellikle B12 vitamini ve bakır eksikliğiyle bağlantılıdır. B12 vitamini, saç renginden sorumlu pigment olan melanin üretiminde önemli bir rol oynar. Bakır ayrıca melanin sentezinde yardımcı olur ve eksikliği erken beyazlamaya neden olabilir.

Süt ürünleri, yumurta, balık, et ve zenginleştirilmiş tahıllar B12 vitamini açısından zengindir. Bakır için fındık, tohum, kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllar ve baklagiller açısından zengin yiyecekler yiyin.
Kolay morarma, yani C vitamini ve K1 vitamini eksikliği


Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş - 8

Önemli bir yaralanma olmadan sık sık morarmalar fark ederseniz, bunun nedeni C vitamini ve K1 vitamini eksikliği olabilir. C vitamini, kan damarlarını güçlü tutan kolajen üretimi için gereklidir. K1 vitamini, kan pıhtılaşması için önemlidir ve eksikliği aşırı kanamaya ve morarmaya yol açabilir. Turunçgiller, dolmalık biber, çilek ve guava C vitamini açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, lahana ve soya fasulyesi ise K1 vitamini açısından zengindir.

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