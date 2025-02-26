Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş
Vücudumuz bir şey eksik olduğunda sürekli sinyaller gönderir ve genellikle bu ince belirtileri görmezden gelir. Besin eksiklikleri çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve bazı yaygın fiziksel belirtiler hangi temel besinlerin eksik olabileceğini gösterebilir.
Harvardlı doktorDr. Saurabh Sethi, kırılgan tırnaklar, kas seğirmesi, eklemlerde tıkırtı, saçların erken beyazlaması ve kolay morarma gibi beslenme eksikliği belirtilerini vurguluyor. Bu belirtiler protein, demir, magnezyum, D3 vitamini, kalsiyum, B12 vitamini, bakır, C vitamini ve K1 vitamini gibi temel besin maddelerinin eksikliğini gösterebilir. Dengeli bir diyet bu eksiklikleri gidermeye yardımcı olabilir.