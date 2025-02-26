Harvardlı doktor açıkladı: Vücuttaki eksikliği saçların erken beyazlamasının nedeniymiş

KIRILGAN TIRNAKLARINIZ MI VAR?

Kolayca kırılan, ayrılan veya çıkıntılı bir görünüme sahip olan kırılgan tırnaklar, protein veya demir eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Protein, tırnakların yapısal temeli olan keratinin temel bir birimidir. Yetersiz protein diyeti yumuşak ve kırılgan tırnaklara neden olabilir. Demir, hemoglobin aracılı oksijen taşınmasına önemli ölçüde katkıda bulunur ve bir eksiklik durumunda tırnak yataklarına yetersiz oksijen sağlanmasına neden olarak kırılganlığa ve kırılma eğilimine yol açar.



Protein için yumurta, yağsız etler, süt ürünleri, soya fasulyesi, mercimek ve kuruyemişler ekleyin ve demir için ıspanak, pancar, kırmızı et, balık, mercimek ve güçlendirilmiş tahıllar ekleyin. Göz kapaklarınızda veya uzuvlarınızda seğirme yaşıyorsanız bu magnezyum eksikliği anlamına gelir





