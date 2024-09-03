Yatmadan 12 saat önce bir bardak bile içmeyin! Uyku kalitesini bozup, hastalıkları tetikliyor

4-YATAĞINIZI SADECE UYUMAK İÇİN KULLANIN

Eğer uykuya dalmak için geçirdiğiniz süre 20 dakikayı aşıyorsa, yataktan çıkın ve uykunuz gelene kadar başka bir odada bir şeylerle uğraşın.

Mesela kitap okuyun, televizyon izleyin. Ancak bu işleri yatağınızda yapmayın.

Yatağınızda uyumak dışında başka bir faaliyette bulunmamamız beyninizin burayı uykuyla bağdaştırmasına yardımcı olur, bu da uyku kalitenizi artırır.