Hava değişimi cildi etkiliyor: Neler yapılmalı?

Seyahat etmek, yeni rotalar keşfetmek, enerjimizi tazeler, ruhumuzu dinlendirir ve bedenimize iyi gelir. Bununla birlikte, gittiğimiz yerin havası, nemi ve suyu da farklı olacağı için cildimizi büyük ölçüde etkiler.

Öte yandan çevresel, hormonal ve beslenme gibi etkenler de ciltte kuruma, pullanma, kaşıntı, yağlanma ve sivilcelenme gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun için hava değişimlerinde cildinize daha özenli bakmalı ve cilt bakım rutinlerinizi aksatmamalısınız.

İşte cildinizi hava değişiminin olumsuz etkilerinden korumanız için sıraladığımız cilt bakım rutinleri...