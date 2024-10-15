Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor

Bir diğer üretici Süleyman Dağcan ise “Sabah 6'da kalkıp işçilerimizi toplamaya başlıyoruz. Saat 07.30'da hasat başlıyor ve saat 11.00-12.00 civarı işimizi bitiriyoruz. Ertesi gün ürünler tezgahlarda oluyor. Ispanak bizim için en önemli geçim kaynağı” ifadelerine yer verdi.

ISPANAK TÜKETİRKEN DİKKAT

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan ıspanak, inflamatuar özelliği sayesinde enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Ancak ıspanağın yüksek miktarda pürin içerdiğini ve aşırı miktarda tüketildiğinde ürik aside dönüştüğünü unutmamak gerekir. Böbreklerde aşırı derecede kalsiyum oluşması, sağlık açısından son derece zararlıdır. Bu nedenle ıspanak tüketiminde aşırıya kaçmamakta fayda vardır.