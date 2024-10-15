Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor

İzmir'in Menemen ilçesinde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ıspanakta hasat heyecanı yaşanıyor.

Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor - 1

Türkiye'nin ıspanak deposu Menemen Ovası'nda, çiftçilerin merakla beklediği hasat başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor - 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren ıspanakları toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor.

Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor - 3

Kamyonetlere yüklenen ıspanaklar, daha sonra havuzlarda yıkanıp ayıklanarak meyve ve sebze haline gönderiliyor.

Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor - 4

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ıspanağın kilogramı tarlada 15-20 TL'ye, marketlerde ise şu sıralar 40-50 TL arasında satılıyor.

Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor - 5

Üretici Mehmet Fidan, ıspanakların Menemen'deki çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, vitamin deposu ürünlerin İzmir dışına da gönderildiğini söyledi.

Fidan, “Bir haftadır hasadımızı yapıyoruz. Menemen için ıspanaklar önemli. 6 ay boyunca hasat devam eder. Şu anda maliyetlerimiz yükseldi. Bu maliyetlerde bizi zorluyor, masrafların altında biraz eziliyoruz” dedi.

Havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı! Bağışıklığı güçlendirip virüslere savaş açıyor, kilosu 40-50 TL arasında değişiyor - 6

Bir diğer üretici Süleyman Dağcan ise “Sabah 6'da kalkıp işçilerimizi toplamaya başlıyoruz. Saat 07.30'da hasat başlıyor ve saat 11.00-12.00 civarı işimizi bitiriyoruz. Ertesi gün ürünler tezgahlarda oluyor. Ispanak bizim için en önemli geçim kaynağı” ifadelerine yer verdi.

ISPANAK TÜKETİRKEN DİKKAT

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan ıspanak, inflamatuar özelliği sayesinde enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Ancak ıspanağın yüksek miktarda pürin içerdiğini ve aşırı miktarda tüketildiğinde ürik aside dönüştüğünü unutmamak gerekir. Böbreklerde aşırı derecede kalsiyum oluşması, sağlık açısından son derece zararlıdır. Bu nedenle ıspanak tüketiminde aşırıya kaçmamakta fayda vardır.

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